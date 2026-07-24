Набиуллина не исключила возможное повышение ключевой ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России не исключает возможность повышения процентной ставки, если это потребуется для возврата инфляции к 4%, заявила Набиуллина.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России полностью не исключает возможность повышения ставки, если это потребуется для возврата инфляции к 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Эта политика, которую мы проводим, она привела к тому, что за полтора года устойчивая инфляция снизилась с двухзначных темпов до 4-5% - больше чем в два раза при пересчете на год. Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим. Мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции", - сказала она в ходе пресс-конференции.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, и представил обновленные макроэкономические прогнозы.