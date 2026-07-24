Набиуллина не исключила возможное повышение ключевой ставки

"Эта политика, которую мы проводим, она привела к тому, что за полтора года устойчивая инфляция снизилась с двухзначных темпов до 4-5% - больше чем в два раза при пересчете на год. Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим. Мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции", - сказала она в ходе пресс-конференции.