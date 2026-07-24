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Набиуллина не исключила возможное повышение ключевой ставки - РИА Новости, 24.07.2026
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15:22 24.07.2026 (обновлено: 15:30 24.07.2026)
Набиуллина не исключила возможное повышение ключевой ставки

ЦБ не исключил возможное повышение ключевой ставки из-за уровня инфляции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. 24 июля 2026
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. 24 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. 24 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России не исключает возможность повышения процентной ставки, если это потребуется для возврата инфляции к 4%, заявила Набиуллина.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России полностью не исключает возможность повышения ставки, если это потребуется для возврата инфляции к 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Эта политика, которую мы проводим, она привела к тому, что за полтора года устойчивая инфляция снизилась с двухзначных темпов до 4-5% - больше чем в два раза при пересчете на год. Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим. Мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции", - сказала она в ходе пресс-конференции.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, и представил обновленные макроэкономические прогнозы.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаКлючевая ставка
 
 
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