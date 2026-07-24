США вызвали посла Малайзии после отказа страны признавать Израиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдепартамент США вызвал посла Малайзии из-за запрета въезда в страну для граждан Израиля.
- Дипломат разъяснил, что отказ признавать Израиль — давняя и неизменная политика Малайзии.
ДЖАКАРТА, 24 июл — РИА Новости. Госдепартамент США вызвал посла Малайзии Шахрула Икрама Яакоба из-за запрета въезда в страну для граждан Израиля, сообщил глава малайзийского МИД Мохамад Хасан.
По его словам, дипломат разъяснил, что отказ признавать Израиль — давняя и неизменная политика Малайзии.
"Мы не признаем государство Израиль или сионистский режим. Такова наша давняя позиция", — приводит слова Хасана национальное агентство Bernama.
Министр добавил, что недавно человек с двойным гражданством въехал в Малайзию по американскому паспорту. Когда власти выяснили, что у него есть и израильское гражданство, ему предложили покинуть страну.
На прошлой неделе премьер-министр Анвар Ибрагим распорядился немедленно депортировать израильтян, если их обнаружат на территории Малайзии. Он подчеркнул, что такая политика основана на приверженности защите прав палестинцев и неприятии продолжающихся боевых действий в секторе Газа.
Восемь конгрессменов-демократов выразили возмущение по этому поводу и призвали госсекретаря Марко Рубио пересмотреть сотрудничество с Куала-Лумпуром вплоть до прекращения финансирования некоторых программ военной подготовки.
На сегодня в Куала-Лумпуре запланирована акция протеста у посольства США. Три неправительственные организации собираются передать американским дипломатам меморандум, в котором обвиняют Вашингтон в давлении на Малайзию и настаивают на том, что государство самостоятельно определяет свою внешнюю политику и правила въезда иностранцев.