Краткий пересказ от РИА ИИ Госдепартамент США вызвал посла Малайзии из-за запрета въезда в страну для граждан Израиля.

Дипломат разъяснил, что отказ признавать Израиль — давняя и неизменная политика Малайзии.

ДЖАКАРТА, 24 июл — РИА Новости. Госдепартамент США вызвал посла Малайзии Шахрула Икрама Яакоба из-за запрета въезда в страну для граждан Израиля, сообщил глава малайзийского МИД Мохамад Хасан.

По его словам, дипломат разъяснил, что отказ признавать Израиль — давняя и неизменная политика Малайзии.

"Мы не признаем государство Израиль или сионистский режим. Такова наша давняя позиция", — приводит слова Хасана национальное агентство Bernama

Министр добавил, что недавно человек с двойным гражданством въехал в Малайзию по американскому паспорту. Когда власти выяснили, что у него есть и израильское гражданство, ему предложили покинуть страну.

На прошлой неделе премьер-министр Анвар Ибрагим распорядился немедленно депортировать израильтян, если их обнаружат на территории Малайзии. Он подчеркнул, что такая политика основана на приверженности защите прав палестинцев и неприятии продолжающихся боевых действий в секторе Газа.

Восемь конгрессменов-демократов выразили возмущение по этому поводу и призвали госсекретаря Марко Рубио пересмотреть сотрудничество с Куала-Лумпуром вплоть до прекращения финансирования некоторых программ военной подготовки.