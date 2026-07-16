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Премьер Малайзии распорядился немедленно высылать израильтян из страны - РИА Новости, 16.07.2026
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11:59 16.07.2026 (обновлено: 14:17 16.07.2026)
Премьер Малайзии распорядился немедленно высылать израильтян из страны

Анвар Ибрагим: Малайзия намерена немедленно депортировать граждан Израиля

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Малайзии будут немедленно депортировать граждан Израиля в случае их обнаружения на территории страны.
  • Малайзия не признает Израиль, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим.
ДЖАКАРТА, 16 июл — РИА Новости. Власти Малайзии, не признающей Израиль, будут немедленно депортировать его граждан, если обнаружат их на своей территории, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим.
"Мы проводим расследование. <…> Мы этого не допустим. Если такие лица есть, должны быть приняты меры. Если это граждане Израиля, то, поскольку мы не признаем Израиль, они будут немедленно депортированы", — так он прокомментировал сообщения о возможном въезде в страну израильтян по паспортам других государств.
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Премьер отметил, что профильные силовые ведомства проводят проверку по этому поводу и позже дадут разъяснения.
С требованием расследовать деятельность образовательного проекта в районе Форест-Сити обратились к МВД и другим министерствам власти штата Джохор. Основанием для этого стали сообщения о том, что в нем якобы могли участвовать израильтяне.
Кроме того, в соцсетях появились слухи, что обладатели паспортов Израиля и второго гражданства якобы пытались попасть в Малайзию или уже находятся в стране. Официального подтверждения этой информации пока не было.
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В миреМалайзияИзраильКуала-ЛумпурАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
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