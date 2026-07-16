Премьер Малайзии распорядился немедленно высылать израильтян из страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Малайзии будут немедленно депортировать граждан Израиля в случае их обнаружения на территории страны.

Малайзия не признает Израиль, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим.

ДЖАКАРТА, 16 июл — РИА Новости. Власти Малайзии, не признающей Израиль, будут немедленно депортировать его граждан, если обнаружат их на своей территории, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим.

"Мы проводим расследование. <…> Мы этого не допустим. Если такие лица есть, должны быть приняты меры. Если это граждане Израиля , то, поскольку мы не признаем Израиль, они будут немедленно депортированы", — так он прокомментировал сообщения о возможном въезде в страну израильтян по паспортам других государств.

Премьер отметил, что профильные силовые ведомства проводят проверку по этому поводу и позже дадут разъяснения.

С требованием расследовать деятельность образовательного проекта в районе Форест-Сити обратились к МВД и другим министерствам власти штата Джохор. Основанием для этого стали сообщения о том, что в нем якобы могли участвовать израильтяне.