Шварц рассказал о беседе с Тюкавиным о возможном переходе в "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц заявил, что беседовал с нападающим команды Константином Тюкавиным о возможном переходе в петербургский "Зенит".
- Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов подтвердил интерес клуба к Тюкавину.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц заявил, что беседовал с нападающим команды Константином Тюкавиным о возможном переходе в петербургский "Зенит", отметив профессионализм форварда.
Ранее председатель правления "Зенита" Константин Зырянов подтвердил "Спорт-Экспрессу" интерес клуба к Тюкавину. В июне сам игрок заявил, что решение о возможном переходе в "Зенит" примет руководство "Динамо".
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"Тюкавин - очень важный игрок для клуба и отличный человек, семьянин. За последние годы он спрогрессировал. Что касается разговоров о "Зените", так бывает во время трансферного окна. Один раз говорил с ним по этому поводу. У него исключительно профессиональное отношение. Костя уже сейчас несет ответственность за команду. Хорошо, что завтра для нас начинается чемпионат", - заявил Шварц.
Тюкавину 24 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче в различных турнирах.