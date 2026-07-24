Шварц рассказал о беседе с Тюкавиным о возможном переходе в "Зенит"

"Тюкавин - очень важный игрок для клуба и отличный человек, семьянин. За последние годы он спрогрессировал. Что касается разговоров о "Зените", так бывает во время трансферного окна. Один раз говорил с ним по этому поводу. У него исключительно профессиональное отношение. Костя уже сейчас несет ответственность за команду. Хорошо, что завтра для нас начинается чемпионат", - заявил Шварц.