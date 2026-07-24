Шварц пообещал написать новую историю с "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо" в конце мая и заявил, что после своего возвращения команда пишет новую историю.
- "Динамо" стартует в чемпионате Российской премьер-лиги 25 июля домашним матчем с самарскими "Крыльями Советов".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц заявил, что после возвращения в команду пишет новую историю.
Шварц был назначен главным тренером "Динамо" в конце мая. Ранее немец возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. Команда стартует в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) 25 июля домашним матчем с самарскими "Крыльями Советов".
25 июля 2026 • начало в 14:00
Матч не начался
"Не хочу говорить о том, что было в "Динамо" после моего ухода и до возвращения, - тут работали хорошие тренеры, команда хорошо проявляла себя. Не хочу сравнивать свое прошлое после "Динамо" с настоящим. Сейчас мы пишем новую историю. Команда продолжит играть так же интенсивно, как было, важно будет активно вступать в отбор после потери мяча. Завтра контрпрессинг также будет важен", - сказал Шварц журналистам.
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