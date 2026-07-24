Шварц пообещал написать новую историю с "Динамо"

"Не хочу говорить о том, что было в "Динамо" после моего ухода и до возвращения, - тут работали хорошие тренеры, команда хорошо проявляла себя. Не хочу сравнивать свое прошлое после "Динамо" с настоящим. Сейчас мы пишем новую историю. Команда продолжит играть так же интенсивно, как было, важно будет активно вступать в отбор после потери мяча. Завтра контрпрессинг также будет важен", - сказал Шварц журналистам.