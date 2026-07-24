Рейтинг@Mail.ru
Совфед ввел штрафы за нарушения для маркетплейсов и агрегаторов - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 24.07.2026
Совфед ввел штрафы за нарушения для маркетплейсов и агрегаторов

Совфед одобрил закон о штрафах для операторов посреднических цифровых платформ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон, вводящий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ за различные нарушения.
  • Операторы платформ будут обязаны соблюдать правила размещения карточек товаров, не ограничивать необоснованно доступ к личному кабинету и исполнять обязанности по рассмотрению жалоб и споров на платформе.
  • Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, а ответственность за некоторые нарушения наступит с 1 января 2027 года.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, вводящий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ за нарушения, в частности за несоблюдение правил размещения карточек товаров, необоснованное ограничение доступа к личному кабинету и неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб и споров на платформе.
Посредническая цифровая платформа - это онлайн-сервис, который выступает посредником между разными участниками рынка: продавцами и покупателями, заказчиками и исполнителями, арендодателями и арендаторами. К ним относятся маркетплейсы, сервисы для размещения объявлений, заказа услуг, доставки еды, аренды жилья и т.п.
Капсулы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
СМИ: производители БАДов попросили доработать контроль на маркетплейсах
21 июля, 08:46
Согласно закону, за неисполнение оператором обязанности обеспечить партнеру возможность размещения информации на платформе штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
За неисполнение оператором обязанностей по размещению в карточках партнеров информации о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, адресованных пользователям платформы, и по проверке данной информации вводится штраф для должностных лиц в 30-80 тысяч рублей, юрлиц – 50-100 тысяч рублей. Такой же штраф предусмотрен за блокировку карточек товаров без законных оснований.
А штраф за нарушение оператором платформы порядка и условий снижения цены товаров партнера за его счет составит для должностных лиц от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, юрлиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Также оператор платформы обязан не менее чем за 5 рабочих дней уведомить продавца о планируемом снижении цены за его счет и предоставить реальную техническую возможность запретить такую скидку.
Закон также прямо запрещает применять к продавцу любые меры воздействия за отказ от скидки - будь то снижение рейтинга, ухудшение позиции в поисковой выдаче, ограничение доступа или прекращение размещения карточек товара. За такие действия предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей.
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Правительство утвердило правила проверки карточек товаров на маркетплейсах
3 июля, 12:15
Неисполнение оператором обязанностей по проверке сведений о лице, намеревающемся стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов, а также нарушение требований к поисковой выдаче предполагает наложение штрафа на должностных лиц в размере 30-80 тысяч рублей, юрлиц – 100-400 тысяч рублей.
Ограничение доступа партнера платформы или владельца ПВЗ к личному кабинету без законных оснований, а также неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб (разрешению споров) на платформе предполагает штраф для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Вводятся и штрафы для продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров: для должностных лиц - 5-30 тысяч рублей, для юрлиц – 30-70 тысяч рублей, а за повторное подобное нарушение - 10-50 тысяч и 70-200 тысяч рублей соответственно.
Самозанятые и иностранные граждане, а также лица без гражданства, являющиеся партнерами посреднической цифровой платформы, согласно проекту, будут нести ответственность за нарушение таких требований как должностные лица.
Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. А ответственность операторов за неисполнение обязанностей по размещению информации на посреднической цифровой платформе в карточках партнеров о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, адресованных пользователям платформы, и по ее проверке наступит с 1 января 2027 года.
Здание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
КС разъяснил, когда маркетплейсы не несут ответственности за контрафакт
17 июня, 02:31
 
Совет Федерации РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала