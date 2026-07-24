Совфед ввел штрафы за нарушения для маркетплейсов и агрегаторов

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Федерации одобрил закон, вводящий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ за различные нарушения.

Операторы платформ будут обязаны соблюдать правила размещения карточек товаров, не ограничивать необоснованно доступ к личному кабинету и исполнять обязанности по рассмотрению жалоб и споров на платформе.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, а ответственность за некоторые нарушения наступит с 1 января 2027 года.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, вводящий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ за нарушения, в частности за несоблюдение правил размещения карточек товаров, необоснованное ограничение доступа к личному кабинету и неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб и споров на платформе.

Посредническая цифровая платформа - это онлайн-сервис, который выступает посредником между разными участниками рынка: продавцами и покупателями, заказчиками и исполнителями, арендодателями и арендаторами. К ним относятся маркетплейсы, сервисы для размещения объявлений, заказа услуг, доставки еды, аренды жилья и т.п.

Согласно закону, за неисполнение оператором обязанности обеспечить партнеру возможность размещения информации на платформе штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

За неисполнение оператором обязанностей по размещению в карточках партнеров информации о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, адресованных пользователям платформы, и по проверке данной информации вводится штраф для должностных лиц в 30-80 тысяч рублей, юрлиц – 50-100 тысяч рублей. Такой же штраф предусмотрен за блокировку карточек товаров без законных оснований.

А штраф за нарушение оператором платформы порядка и условий снижения цены товаров партнера за его счет составит для должностных лиц от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, юрлиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Также оператор платформы обязан не менее чем за 5 рабочих дней уведомить продавца о планируемом снижении цены за его счет и предоставить реальную техническую возможность запретить такую скидку.

Закон также прямо запрещает применять к продавцу любые меры воздействия за отказ от скидки - будь то снижение рейтинга, ухудшение позиции в поисковой выдаче, ограничение доступа или прекращение размещения карточек товара. За такие действия предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей.

Неисполнение оператором обязанностей по проверке сведений о лице, намеревающемся стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов, а также нарушение требований к поисковой выдаче предполагает наложение штрафа на должностных лиц в размере 30-80 тысяч рублей, юрлиц – 100-400 тысяч рублей.

Ограничение доступа партнера платформы или владельца ПВЗ к личному кабинету без законных оснований, а также неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб (разрешению споров) на платформе предполагает штраф для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Вводятся и штрафы для продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров: для должностных лиц - 5-30 тысяч рублей, для юрлиц – 30-70 тысяч рублей, а за повторное подобное нарушение - 10-50 тысяч и 70-200 тысяч рублей соответственно.

Самозанятые и иностранные граждане, а также лица без гражданства, являющиеся партнерами посреднической цифровой платформы, согласно проекту, будут нести ответственность за нарушение таких требований как должностные лица.