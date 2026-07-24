CAS рассмотрит апелляцию Сенегала по отобранной победе в Кубке Африки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) присудил сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко из-за нарушения регламента.
- Сенегальская федерация футбола (FSF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
- Слушание апелляции назначено на 8 октября 2026 года в Лозанне (Швейцария).
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Апелляция Сенегальской федерации футбола (FSF) на решение о лишении национальной сборной страны титула чемпиона Кубка африканских наций будет выслушана 8 октября, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) 17 марта присудил сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко. В финале 18 января сенегальцы обыграли хозяев турнира в дополнительное время (1:0). В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, что является нарушением статьи 82 регламента турнира, согласно которой команда исключается из соревнований, если она покинула поле до окончания матча без разрешения судьи. FSF подала апелляцию в CAS, а правительство Сенегала потребовало проверить CAF на предмет коррупции.
Слушание дела состоится 8 октября 2026 года в штаб‑квартире CAS в Лозанне (Швейцария). Дело будет рассматриваться за закрытыми дверями.
"На данном этапе CAS не может сообщить, когда будет вынесено окончательное решение, однако это не произойдет в день слушания", - говорится в заявлении.
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