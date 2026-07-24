CAS рассмотрит апелляцию Сенегала по отобранной победе в Кубке Африки

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Апелляция Сенегальской федерации футбола (FSF) на решение о лишении национальной сборной страны титула чемпиона Кубка африканских наций будет выслушана 8 октября, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Слушание дела состоится 8 октября 2026 года в штаб‑квартире CAS в Лозанне (Швейцария). Дело будет рассматриваться за закрытыми дверями.

"На данном этапе CAS не может сообщить, когда будет вынесено окончательное решение, однако это не произойдет в день слушания", - говорится в заявлении.