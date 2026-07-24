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Совфед включил электронные кошельки в систему страхования вкладов в банках - РИА Новости, 24.07.2026
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12:12 24.07.2026
Совфед включил электронные кошельки в систему страхования вкладов в банках

Совфед одобрил закон о распространении системы страхования вкладов на ЭДС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили закон о распространении системы страхования вкладов в банках на электронные денежные средства (ЭДС).
  • Новый закон предусматривает, что для получения страховой защиты владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию, а анонимные электронные кошельки не будут защищены.
  • Требования физических лиц по договорам перевода ЭДС будут удовлетворяться в первую очередь, а требования, связанные с предпринимательской деятельностью, — в составе третьей очереди.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о распространении системы страхования вкладов в банках на электронные денежные средства (ЭДС).
В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии базовый размер страхового возмещения гражданам-вкладчикам составляет 1,4 миллиона рублей. Однако деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют.
Новый закон устраняет этот пробел, распространяя на ЭДС гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. Но для этого владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию (полную или упрощенную). На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет.
Также предусматривается, что требования физических лиц по договорам перевода ЭДС будут удовлетворяться в первую очередь. Требования, связанные с предпринимательской деятельностью, будут удовлетворяться в составе третьей очереди, по действующей логике регулирования.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
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