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Легенд российского хоккея Федорова и Миронова внесли в "Миротворец" - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Хоккей
 
11:55 24.07.2026 (обновлено: 12:19 24.07.2026)
Легенд российского хоккея Федорова и Миронова внесли в "Миротворец"

Бориса Миронова и Сергея Федорова внесли в базу сайта "Миротворец"

© AP Photo / Ryan SunСергей Федоров
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Ryan Sun
Сергей Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трехкратный чемпион мира по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров и серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр бывший хоккеист Борис Миронов внесены в базу данных сайта "Миротворец".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров и серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр бывший хоккеист Борис Миронов внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Внесение обоих хоккеистов произошло в ночь на 24 июля. Федоров и Миронов являются членами совета правления Ночной хоккейной лиги, в состав которой входят команды из Донецка и Симферополя, что, по мнению ресурса, является покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Федоров в качестве игрока вместе с ЦСКА трижды выиграл чемпионат СССР, стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли с "Детройт Ред Уингз" и трижды завоевал золото чемпионата мира в составе национальной сборной. Он является членом Зала хоккейной славы и первым европейским игроком в истории Национальной хоккейной лиги, завоевавшим "Харт Трофи" (награда лучшему игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ)). В качестве главного тренера ЦСКА Федоров выиграл два Кубка Гагарина.
Миронов, будучи игроком, провел 716 матчей в НХЛ, в которых набрал 307 очков (76 голов + 231 передача), а также становился серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр. В качестве тренера Миронов также работал в системе ЦСКА, возглавлял московский "Спартак", был ассистентом в нижнекамском "Нефтехимике" и челябинском "Тракторе". На данный момент специалист работает в тренерском штабе петербургского СКА.
"Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные граждан, навешивая на них ярлыки по субъективным критериям. Сайт неоднократно подвергался критике, в первую очередь в связи с тем, что ставит под угрозу безопасность попавших в его перечень лиц.
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