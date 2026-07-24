Краткий пересказ от РИА ИИ Трехкратный чемпион мира по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров и серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр бывший хоккеист Борис Миронов внесены в базу данных сайта "Миротворец".

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров и серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр бывший хоккеист Борис Миронов внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Внесение обоих хоккеистов произошло в ночь на 24 июля. Федоров и Миронов являются членами совета правления Ночной хоккейной лиги, в состав которой входят команды из Донецка и Симферополя, что, по мнению ресурса, является покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Федоров в качестве игрока вместе с ЦСКА трижды выиграл чемпионат СССР, стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли с "Детройт Ред Уингз" и трижды завоевал золото чемпионата мира в составе национальной сборной. Он является членом Зала хоккейной славы и первым европейским игроком в истории Национальной хоккейной лиги, завоевавшим "Харт Трофи" (награда лучшему игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ)). В качестве главного тренера ЦСКА Федоров выиграл два Кубка Гагарина.

Миронов, будучи игроком, провел 716 матчей в НХЛ, в которых набрал 307 очков (76 голов + 231 передача), а также становился серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр. В качестве тренера Миронов также работал в системе ЦСКА, возглавлял московский "Спартак", был ассистентом в нижнекамском "Нефтехимике" и челябинском "Тракторе". На данный момент специалист работает в тренерском штабе петербургского СКА.