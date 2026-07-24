"Политическое решение": Мамиашвили отреагировал на введение санкций ЕС

"Достаточно серьезные ограничения в той или иной форме сегодня существуют не только у меня, а и у всего отечественного спорта. Сейчас появилась, к сожалению, другая проблема: мы стали очень тяжело получать визы в страны Евросоюза, где проходят первенства по различным возрастам. Хотя страна-организатор берет на себя обязательства обеспечить нам визовую поддержку команды в полном составе. Это политическое решение. Но мы со всеми проблемами справимся, куда же мы денемся", - сказал Мамиашвили.