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"Политическое решение": Мамиашвили отреагировал на введение санкций ЕС - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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11:59 24.07.2026 (обновлено: 12:18 24.07.2026)
"Политическое решение": Мамиашвили отреагировал на введение санкций ЕС

Мамиашвили назвал введение санкций ЕС против него политической формой давления

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвили - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Мамиашвили. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили включен в 21-й санкционный список ЕС.
  • Мамиашвили заявил, что из-за санкций стало сложнее получать визы в страны Евросоюза для участия в соревнованиях.
  • Российские борцы по решению UWW выступают на всех соревнованиях с флагом и гимном.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что его включение в санкционные списки Евросоюза (ЕС) является еще одной формой политического давления, но организация сможет справиться со всеми проблемами.
Мамиашвили в четверг вечером был включен в 21-й санкционный список ЕС.
"Достаточно серьезные ограничения в той или иной форме сегодня существуют не только у меня, а и у всего отечественного спорта. Сейчас появилась, к сожалению, другая проблема: мы стали очень тяжело получать визы в страны Евросоюза, где проходят первенства по различным возрастам. Хотя страна-организатор берет на себя обязательства обеспечить нам визовую поддержку команды в полном составе. Это политическое решение. Но мы со всеми проблемами справимся, куда же мы денемся", - сказал Мамиашвили.
Российские борцы по решению Объединенного мира борьбы (UWW) на всех соревнованиях выступают с флагом и гимном.
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