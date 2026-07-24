Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили включен в 21-й санкционный список ЕС.
- Мамиашвили заявил, что из-за санкций стало сложнее получать визы в страны Евросоюза для участия в соревнованиях.
- Российские борцы по решению UWW выступают на всех соревнованиях с флагом и гимном.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что его включение в санкционные списки Евросоюза (ЕС) является еще одной формой политического давления, но организация сможет справиться со всеми проблемами.
Мамиашвили в четверг вечером был включен в 21-й санкционный список ЕС.
"Достаточно серьезные ограничения в той или иной форме сегодня существуют не только у меня, а и у всего отечественного спорта. Сейчас появилась, к сожалению, другая проблема: мы стали очень тяжело получать визы в страны Евросоюза, где проходят первенства по различным возрастам. Хотя страна-организатор берет на себя обязательства обеспечить нам визовую поддержку команды в полном составе. Это политическое решение. Но мы со всеми проблемами справимся, куда же мы денемся", - сказал Мамиашвили.
Российские борцы по решению Объединенного мира борьбы (UWW) на всех соревнованиях выступают с флагом и гимном.