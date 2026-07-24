В ФШР прокомментировали введение ЕС санкций против Дворковича

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз включил Аркадия Дворковича в 21-й санкционный список.
- Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев назвал решение ЕС о санкциях против Дворковича политическим.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Введение Евросоюзом (ЕС) санкций по отношению к президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу является сугубо политическим решением, идет изучение ситуации, заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
В четверг вечером ЕС объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого, как было сообщено на сайте FIDE, Дворкович добровольно приостановил исполнение своих полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Ранее ФШР выдвинула своим кандидатом на сентябрьских выборах главы FIDE Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м.
"Мы сейчас изучаем вопрос и разбираемся в ситуации (о возможности Дворковича баллотироваться). Аркадий Владимирович заявил, что считает эти санкции незаконными. Но тем не менее это не мешает Евросоюзу с упорством, достойным лучшего применения, принимать уже 21-й пакет санкций. Конечно, это сугубо политическое решение. Ведь помимо Аркадия Дворковича в списке есть и (министр спорта России) Михаил Владимирович Дегтярев, и (помощник президента РФ) Владимир Ростиславович Мединский, и (президент Федерации спортивной борьбы России) Михаил Геразиевич Мамиашвили, и (президент Федерации гимнастики России) Олег Валентинович Белозеров, и (экс-президент Олимпийского комитета России) Станислав Алексеевич Поздняков. А ведь Международный олимпийский комитет (МОК) буквально совсем недавно принял решение, что политика не должна влиять на спорт. Но Евросоюз не обращает никакого внимания на позицию МОК", - сказал Ткачев.
Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год россиянин Кирсан Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах главы организации.
"Позиция федерации по поддержке Кирсана Илюмжинова? Сначала Кирсан Николаевич должен официально подать заявку на участие в выборах. А потом решение, как четко определено уставом нашей федерации, будет принимать наблюдательный совет ФШР. Так было и в 2018 году, и в 2022-м", - отметил собеседник агентства.
О желании участвовать в выборах также заявили немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров - Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в третьей декаде сентября.