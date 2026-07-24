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В ФШР прокомментировали введение ЕС санкций против Дворковича - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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11:48 24.07.2026
В ФШР прокомментировали введение ЕС санкций против Дворковича

Ткачев назвал введение ЕС санкций против Дворковича политическим решением

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАркадий Дворкович
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аркадий Дворкович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз включил Аркадия Дворковича в 21-й санкционный список.
  • Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев назвал решение ЕС о санкциях против Дворковича политическим.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Введение Евросоюзом (ЕС) санкций по отношению к президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу является сугубо политическим решением, идет изучение ситуации, заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
В четверг вечером ЕС объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого, как было сообщено на сайте FIDE, Дворкович добровольно приостановил исполнение своих полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Ранее ФШР выдвинула своим кандидатом на сентябрьских выборах главы FIDE Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м.
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
"Большие риски": Дворкович отреагировал на санкции со стороны ЕС
Вчера, 10:25
"Мы сейчас изучаем вопрос и разбираемся в ситуации (о возможности Дворковича баллотироваться). Аркадий Владимирович заявил, что считает эти санкции незаконными. Но тем не менее это не мешает Евросоюзу с упорством, достойным лучшего применения, принимать уже 21-й пакет санкций. Конечно, это сугубо политическое решение. Ведь помимо Аркадия Дворковича в списке есть и (министр спорта России) Михаил Владимирович Дегтярев, и (помощник президента РФ) Владимир Ростиславович Мединский, и (президент Федерации спортивной борьбы России) Михаил Геразиевич Мамиашвили, и (президент Федерации гимнастики России) Олег Валентинович Белозеров, и (экс-президент Олимпийского комитета России) Станислав Алексеевич Поздняков. А ведь Международный олимпийский комитет (МОК) буквально совсем недавно принял решение, что политика не должна влиять на спорт. Но Евросоюз не обращает никакого внимания на позицию МОК", - сказал Ткачев.
Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год россиянин Кирсан Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах главы организации.
"Позиция федерации по поддержке Кирсана Илюмжинова? Сначала Кирсан Николаевич должен официально подать заявку на участие в выборах. А потом решение, как четко определено уставом нашей федерации, будет принимать наблюдательный совет ФШР. Так было и в 2018 году, и в 2022-м", - отметил собеседник агентства.
О желании участвовать в выборах также заявили немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров - Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в третьей декаде сентября.
Кирсан Илюмжинов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
"Вы что творите?" Илюмжинов высказался о выборах главы FIDE
21 июля, 17:12
 
СпортРоссияСамаркандУзбекистанАркадий ДворковичАлександр ТкачевКирсан ИлюмжиновМеждународная федерация шахмат (FIDE)ЕвросоюзМеждународный олимпийский комитет (МОК)ШахматыВишванатан АнандСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
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