В ФШР прокомментировали введение ЕС санкций против Дворковича

"Мы сейчас изучаем вопрос и разбираемся в ситуации (о возможности Дворковича баллотироваться). Аркадий Владимирович заявил, что считает эти санкции незаконными. Но тем не менее это не мешает Евросоюзу с упорством, достойным лучшего применения, принимать уже 21-й пакет санкций. Конечно, это сугубо политическое решение. Ведь помимо Аркадия Дворковича в списке есть и (министр спорта России) Михаил Владимирович Дегтярев, и (помощник президента РФ) Владимир Ростиславович Мединский, и (президент Федерации спортивной борьбы России) Михаил Геразиевич Мамиашвили, и (президент Федерации гимнастики России) Олег Валентинович Белозеров, и (экс-президент Олимпийского комитета России) Станислав Алексеевич Поздняков. А ведь Международный олимпийский комитет (МОК) буквально совсем недавно принял решение, что политика не должна влиять на спорт. Но Евросоюз не обращает никакого внимания на позицию МОК", - сказал Ткачев.