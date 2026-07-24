"Мы опозорились". В ЕС впали в истерику из-за России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Светлана Медведева. Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций — на этот раз с большим трудом. Из-за внутренних разногласий от первоначальных амбициозных планов почти ничего не осталось. Что это, временный сбой или системный кризис политики запретов — разбиралось РИА Новости.

Что хотели

В Брюсселе планировали:

— расширить санкции против российских банков;

— сохранить потолок цен на нефть на уровне 44,1 доллара за баррель;

— ограничить продажу России танкеров для СПГ;

— запретить импорт рыбы;

— запретить въезд в ЕС тем, кто служил в Вооруженных силах России с начала СВО;

— ввести экспортные ограничения на поставки товаров и технологий, которые могут использоваться в военной промышленности;

— запретить импорт российских товаров общей стоимостью 60 миллионов евро, включая различные металлы и автозапчасти;

— под санкции могли попасть порты, аэропорты или НПЗ, связанные с торговлей или переработкой российской нефти.

Пакет с помпой представила 9 июня Урсула фон дер Ляйен. Как полагается в таких случаях, глава Еврокомиссии заявила о "решимости всех членов объединения" и дальше давить на Россию.

Но все сразу пошло не по плану. Из 27 стран шесть выступили против предлагаемых мер: Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

Афины не устроили предлагаемые санкции за перевозку российского СПГ в третьи страны — из-за этого пострадает местная судоходная компания Dynagas. Лиссабон и Берлин попросили не препятствовать импорту российской рыбы. А зависимые от турпотока Париж и Рим отклонили запрет на выдачу виз в ЕС российским военнослужащим. Вена же повторила давнее требование разморозить российские активы на сумму два миллиарда евро, чтобы компенсировать Райффайзенбанку наложенный Москвой штраф.

В итоге из-за разногласий к намеченному дедлайну — 13 июля — пакет не согласовали. Глава евродипломатии Кая Каллас попыталась свести все проблемы к вопросу о рыбе — оказалось, этот ресурс имеет большое геополитическое значение.

Но причины куда глубже.

© AP Photo / Marius Burgelman Глава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с журналистами перед встречей министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе © AP Photo / Marius Burgelman Глава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с журналистами перед встречей министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе

Начало конца

"Это серьезный кризис для всего подхода к санкциям", — возмущался в разговоре с Financial Times один из европейских дипломатов. По его словам, если все будут требовать отступлений и лазеек, то в конце концов пакет окажется пустым.

По словам другого дипломата, когда четыре года назад вводили санкции, то ориентировались на мнение граничащих с Россией стран Северной Европы и Прибалтики. Теперь же все понимают, что игра не стоит свеч.

Логика понятна: каждый новый пакет наносит все больше ущерба для экономики самого Евросоюза и все менее эффективен против интересов России, поясняет доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

В усеченном варианте

Пакет согласовали только спустя несколько раундов — 23 июля. Без "жертв" не обошлось.

"Набор мер, который дипломаты изначально называли одним из самых амбициозных, значительно ослаб", — пишет Euractiv.

Греция победила. По данным Reuters, компаниям разрешили перевозить российский СПГ в течение года с автоматическим продлением.

Запрет на импорт российской рыбы в санкционном пакете так и не появился.

"Мы сделали важный шаг к формальному запрету на въезд участникам военного конфликта", — сообщила фон дер Ляйен. Иными словами: ограничения пока не ввели. Пакет только создает основу для введения визового запрета. Совет ЕС позже решит, когда запрет вступит в силу.

В Еврокомиссии рассказали, что вошло в новый пакет санкций. В частности:

— ввели ограничения в отношении российских банков, а также криптокомпаний и нефтяных торговых платформ;

— заморозили корректировку потолка цен на нефть на год (44,1 доллара за баррель);

— ввели меры против нескольких нефтеперерабатывающих заводов в России и Белоруссии.

Фактический провал

"Это не конец пути в вопросе санкций. Мы уже работаем над следующими шагами", — бодрилась Кая Каллас.

Но в кулуарах настроения были мрачными. Один из европейских дипломатов в разговоре с Politico признал, что после двадцати пакетов санкций простых целей больше не осталось. Новые меры будут бить по отдельным странам блока, поэтому нужно искать баланс.

Между тем глава Минфина США Скотт Бессент ранее обратил внимание: принятие нового пакета санкций ЕС, по сути, свидетельствует не об успехе, а о фактическом провале предыдущих мер.

"В дальнейшем согласование, вероятно, станет еще сложнее, особенно если речь пойдет об ограничениях, способных повлиять на энергетику, транспорт или финансовый сектор стран ЕС", — поясняет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.