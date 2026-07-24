Рублев проиграл 78-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Эшториле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Андрей Рублев не вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Эшториле.
- В четвертьфинале Рублев уступил французу Люка Ван Ашу со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в полуфинал турнира категории ATP 250 в португальском Эшториле, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
В четвертьфинале Рублев (14-я ракетка мира) уступил французу Люка Ван Ашу (78) со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.
Estoril Open
24 июля 2026 • начало в 16:10
Завершен
1 : 26:33:64:6
В полуфинале соперником Ван Аша станет его соотечественник Юго Гастон (109).