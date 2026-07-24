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Рублев проиграл 78-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Эшториле - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Теннис
 
18:26 24.07.2026 (обновлено: 18:51 24.07.2026)
Рублев проиграл 78-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Эшториле

Рублев проиграл Ван Ашу в четвертьфинале турнира в Эшториле

© официальный твиттер CincyTennisАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© официальный твиттер CincyTennis
Андрей Рублев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев не вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Эшториле.
  • В четвертьфинале Рублев уступил французу Люка Ван Ашу со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в полуфинал турнира категории ATP 250 в португальском Эшториле, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
В четвертьфинале Рублев (14-я ракетка мира) уступил французу Люка Ван Ашу (78) со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
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24 июля 2026 • начало в 16:10
Завершен
Андрей Рублев
1 : 26:33:64:6
Лука Ван Ассше
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале соперником Ван Аша станет его соотечественник Юго Гастон (109).
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