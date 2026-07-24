Краткий пересказ от РИА ИИ World Athletics не намерена следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.

ВФЛА подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Валид Мухаммад считает, что World Athletics ведет себя дискриминационно по отношению к российским легкоатлетам и отмечает двойные стандарты в отношении спортсменов из разных стран.

БАГДАД, 24 июл - РИА Новости. World Athletics ведет себя двулично и дискриминационно по отношению к российским легкоатлетам, заявил РИА Новости иракский эксперт по спортивному праву Валид Мухаммад.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (СAS).

"Спортивный арбитражный суд (CAS) сам по себе может обеспечить справедливое урегулирование только в редких и исключительных случаях, на которые не стоит равняться. Олимпийскому комитету России следует выбрать российского арбитра для этого иска или того, кто максимально далек от влияния западных систем", - заявил Мухаммад.

Он отметил, что признаком двуличия World Athletics является отсутствие каких-либо санкций против израильских спортсменов на фоне массовых убийств в секторе Газа.