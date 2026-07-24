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World Athletics ведет себя двулично с россиянами, заявил иракский эксперт - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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02:02 24.07.2026
World Athletics ведет себя двулично с россиянами, заявил иракский эксперт

Мухаммад: World Athletics ведет себя двулично и дискриминационно с россиянами

© Фото : World AthleticsЛоготип World Athletics
Логотип World Athletics - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : World Athletics
Логотип World Athletics. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • World Athletics не намерена следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.
  • ВФЛА подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
  • Валид Мухаммад считает, что World Athletics ведет себя дискриминационно по отношению к российским легкоатлетам и отмечает двойные стандарты в отношении спортсменов из разных стран.
БАГДАД, 24 июл - РИА Новости. World Athletics ведет себя двулично и дискриминационно по отношению к российским легкоатлетам, заявил РИА Новости иракский эксперт по спортивному праву Валид Мухаммад.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (СAS).
"Спортивный арбитражный суд (CAS) сам по себе может обеспечить справедливое урегулирование только в редких и исключительных случаях, на которые не стоит равняться. Олимпийскому комитету России следует выбрать российского арбитра для этого иска или того, кто максимально далек от влияния западных систем", - заявил Мухаммад.
Он отметил, что признаком двуличия World Athletics является отсутствие каких-либо санкций против израильских спортсменов на фоне массовых убийств в секторе Газа.
"Олимпийский устав запрещает какое-либо вмешательство политики в спорт, однако это произошло неоднократно с начала украинского конфликта... происходящее с российскими спортсменами является масштабнейшим примером двойных стандартов и нарушений прав спортсменов, а также основополагающего принципа, закрепленного в Олимпийском уставе. Это нарушение международного спортивного права высочайшего уровня, а также проявление дискриминации и двойных стандартов, и лидером в этих двойных стандартах является Международный олимпийский комитет", - подчеркнул эксперт.
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23 июля, 16:26
 
РоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
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