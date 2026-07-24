РФС снял запрет с "Крыльев Советов" на регистрацию новых игроков

"Принято следующее решение: удовлетворить заявление "Крыльев Советов" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу "Зенит" vs. "Крылья Советов", - говорится в заявлении на сайте РФС.