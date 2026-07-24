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РФС снял запрет с "Крыльев Советов" на регистрацию новых игроков - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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16:26 24.07.2026 (обновлено: 16:45 24.07.2026)
РФС снял запрет с "Крыльев Советов" на регистрацию новых игроков

РФС снял запрет с "Крыльев Советов" на регистрацию игроков

© Соцсети ФК "Крылья Советов"Игроки "Крыльев Советов"
Игроки Крыльев Советов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Соцсети ФК "Крылья Советов"
Игроки "Крыльев Советов". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров сняла запрет с самарских "Крыльев Советов" на регистрацию игроков.
  • Ранее "Крылья Советов" были обязаны выплатить "Зениту" основную сумму долга и пени за нарушение сроков по договору о переходе нападающего Ивана Сергеева.
  • В качестве обеспечительной меры "Крыльям Советов" запретили регистрацию новых игроков, но теперь запрет снят.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров сняла запрет с самарских "Крыльев Советов" на регистрацию игроков, сообщается на сайте организации.
Решение было принято на заседании палаты РФС в пятницу. В мае в отношении "Крыльев Советов" палата РФС удовлетворила заявление петербургского "Зенита" о взыскании задолженности по выплате за переход нападающего Ивана Сергеева в сентябре 2024 года. Самарцы были обязаны выплатить основную сумму долга и пени за нарушение сроков по договору. В качестве обеспечительной меры клубу запретили регистрацию новых игроков.
"Принято следующее решение: удовлетворить заявление "Крыльев Советов" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу "Зенит" vs. "Крылья Советов", - говорится в заявлении на сайте РФС.
В первом туре сезона-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов" 25 июля сыграют в гостях с московским "Динамо".
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