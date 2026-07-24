Рейтинг@Mail.ru
Онколог рассказал, как снизить риск развития рака - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 24.07.2026 (обновлено: 11:29 24.07.2026)
Онколог рассказал, как снизить риск развития рака

Онколог Каприн: ведение здорового образа жизни может снизить риск развития рака

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный онколог Минздрава Андрей Каприн
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Здоровый образ жизни и регулярные профосмотры помогают снизить риск развития рака, считает главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
  • В России действует масштабная программа раннего выявления онкологических заболеваний, включающая скрининги.
  • Профилактические обследования позволяют выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях, когда они лучше всего поддаются лечению.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Здоровый образа жизни и регулярное прохождение профосмотров помогут снизить риск развития рака, рассказал в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
"Когда мы говорим о профилактике рака, речь идет прежде всего о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, поддержании нормальной массы тела, физической активности и регулярных профилактических обследованиях. Полностью исключить риск невозможно, но существенно снизить его — вполне реально", — сказал он.
Каприн подчеркнул, что в России действует одна из самых масштабных программ раннего выявления онкологических заболеваний. С 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 — ежегодно. В нее входят скрининговые исследования по выявлению наиболее распространенных видов рака.
Онколог отметил, что многие злокачественные новообразования на ранних стадиях никак себя не проявляют. Но профилактические обследования позволяют выявить заболевание тогда, когда оно лучше всего поддается лечению, заключил он.
Врач просматривает компьютерную томографию больных раком легких - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Онколог рассказал, какими видами рака рискуют заболеть курильщики ​
8 июля, 02:50
 
ОбществоРоссияАндрей КапринРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала