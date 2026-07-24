Онколог рассказал, как снизить риск развития рака

"Когда мы говорим о профилактике рака, речь идет прежде всего о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, поддержании нормальной массы тела, физической активности и регулярных профилактических обследованиях. Полностью исключить риск невозможно, но существенно снизить его — вполне реально", — сказал он.