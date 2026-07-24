Онколог рассказал, как снизить риск развития рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Здоровый образ жизни и регулярные профосмотры помогают снизить риск развития рака, считает главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
- В России действует масштабная программа раннего выявления онкологических заболеваний, включающая скрининги.
- Профилактические обследования позволяют выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях, когда они лучше всего поддаются лечению.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Здоровый образа жизни и регулярное прохождение профосмотров помогут снизить риск развития рака, рассказал в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
"Когда мы говорим о профилактике рака, речь идет прежде всего о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, поддержании нормальной массы тела, физической активности и регулярных профилактических обследованиях. Полностью исключить риск невозможно, но существенно снизить его — вполне реально", — сказал он.
Каприн подчеркнул, что в России действует одна из самых масштабных программ раннего выявления онкологических заболеваний. С 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 — ежегодно. В нее входят скрининговые исследования по выявлению наиболее распространенных видов рака.
Онколог отметил, что многие злокачественные новообразования на ранних стадиях никак себя не проявляют. Но профилактические обследования позволяют выявить заболевание тогда, когда оно лучше всего поддается лечению, заключил он.