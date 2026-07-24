Рейтинг@Mail.ru
Работа логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 24.07.2026 (обновлено: 07:20 24.07.2026)
Работа логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена

Работа двух логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге приостановлена.
  • О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Шушарах и Утиной Заводи в Санкт-Петербурге приостановили работу логистических комплексов Wildberries, сообщила пресс-служба компании.
"Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи временно приостановлена", — говорится в Telegram-канале.
Там отметили, что о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали
Вчера, 02:21
 
Санкт-ПетербургВайлдберриз (Wildberries)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала