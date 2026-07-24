Работа логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге приостановлена.
- О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Шушарах и Утиной Заводи в Санкт-Петербурге приостановили работу логистических комплексов Wildberries, сообщила пресс-служба компании.
"Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи временно приостановлена", — говорится в Telegram-канале.
Там отметили, что о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.