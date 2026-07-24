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Путин в Иркутске осмотрел опытный образец самолета Як-130М - РИА Новости, 24.07.2026
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14:08 24.07.2026 (обновлено: 15:09 24.07.2026)
Путин в Иркутске осмотрел опытный образец самолета Як-130М

Путин осмотрел опытный образец Як-130М, совершивший месяц назад первый полет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на Иркутском авиационном заводе. 24 июля 2026 года
Президент России Владимир Путин на Иркутском авиационном заводе. 24 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на Иркутском авиационном заводе. 24 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М на Иркутском авиационном заводе.
ИРКУТСК, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод ПАО "Яковлев" и осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М.
Летчик-испытатель Александр Гуськов рассказал, что самолет оснащен передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений, в который входят ракеты классов "воздух — воздух" и "воздух — земля". По его словам, фактически это полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника.
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"В числе боевых задач Як-130М — уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса", — добавил Гуськов.
Путин подчеркнул, что самолет должен также решать задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий, в том числе уничтожать крупные коптеры и безэкипажные катера.
Директор производства Виталий Елагин уточнил, что сейчас проходят испытания первые три опытные модели Як-130М. Начать поставки самолета планируется в конце 2028 года.
Первый испытательный полет Як-130М состоялся 25 июня. Он продолжался около 50 минут на высотах до двух тысяч метров и скоростях до 600 километров в час. Самолет может развивать скорость до 960 километров в час при дальности полета 1,61 тысячи километров.
Иркутский авиазавод основан в 1932 году. Это одно из крупнейших и технологически развитых самолетостроительных предприятий в стране, которое выполняет полный цикл работ от проектирования до серийного производства и обслуживания авиатехники. Специализируется на выпуске самолетов Су-30, учебно-боевых Як-130 и среднемагистральных пассажирских лайнеров МС-21.
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РоссияИркутскВладимир ПутинИркутский авиационный заводЯк-130
 
 
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