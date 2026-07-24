Путин в Иркутске осмотрел опытный образец самолета Як-130М

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М на Иркутском авиационном заводе.

ИРКУТСК, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод ПАО "Яковлев" и осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М.

Летчик-испытатель Александр Гуськов рассказал, что самолет оснащен передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений, в который входят ракеты классов "воздух — воздух" и "воздух — земля". По его словам, фактически это полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника.

"В числе боевых задач Як-130М — уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса", — добавил Гуськов.

Путин подчеркнул, что самолет должен также решать задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий, в том числе уничтожать крупные коптеры и безэкипажные катера.

Директор производства Виталий Елагин уточнил, что сейчас проходят испытания первые три опытные модели Як-130М. Начать поставки самолета планируется в конце 2028 года.

Первый испытательный полет Як-130М состоялся 25 июня. Он продолжался около 50 минут на высотах до двух тысяч метров и скоростях до 600 километров в час. Самолет может развивать скорость до 960 километров в час при дальности полета 1,61 тысячи километров.