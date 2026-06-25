Новый российский самолет совершил первый полет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе.
- Он продолжался около 50 минут и прошел без замечаний.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
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"На Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО "Яковлев" — состоялся первый полет опытного самолета Як-130М", — заявили в компании.
Он продолжался около 50 минут и проходил на высотах до двух километров и скоростях до 600 километров в час. Полетное задание полностью выполнили летчики Александр Гуськов и Андрей Воропаев, замечаний к самолету нет.
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"Первый полет Як-130М — важный этап программы развития отечественной учебно-боевой авиации", — подчеркнул замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков.
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По его словам, новинка сочетает современные технологии и расширенные возможности. Как отметил гендиректор ОАК Вадим Бадеха, самолет сможет решать учебные и боевые задачи в любых погодных условиях, днем и ночью на уровне современных авиационных комплексов.
Як-130М создали на базе Як-130. Он оснащен передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений, включающим авиационные средства поражения класса "воздух — воздух" и "воздух — земля". Самолет нацелен на уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотников тяжелого класса.