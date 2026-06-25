Новый российский самолет совершил первый полет

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе.

Он продолжался около 50 минут и прошел без замечаний.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

« "На Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО "Яковлев" — состоялся первый полет опытного самолета Як-130М", — заявили в компании.

Он продолжался около 50 минут и проходил на высотах до двух километров и скоростях до 600 километров в час. Полетное задание полностью выполнили летчики Александр Гуськов и Андрей Воропаев , замечаний к самолету нет.

« "Первый полет Як-130М — важный этап программы развития отечественной учебно-боевой авиации", — подчеркнул замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков.

По его словам, новинка сочетает современные технологии и расширенные возможности. Как отметил гендиректор ОАК Вадим Бадеха, самолет сможет решать учебные и боевые задачи в любых погодных условиях, днем и ночью на уровне современных авиационных комплексов.