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Новый российский самолет совершил первый полет - РИА Новости, 25.06.2026
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Новое оружие России
 
09:17 25.06.2026 (обновлено: 09:57 25.06.2026)
Новый российский самолет совершил первый полет

Учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет

© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияНовый российский учебно-боевой самолет Як-130М
Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе.
  • Он продолжался около 50 минут и прошел без замечаний.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
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"На Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО "Яковлев" — состоялся первый полет опытного самолета Як-130М", — заявили в компании.
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Он продолжался около 50 минут и проходил на высотах до двух километров и скоростях до 600 километров в час. Полетное задание полностью выполнили летчики Александр Гуськов и Андрей Воропаев, замечаний к самолету нет.
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"Первый полет Як-130М — важный этап программы развития отечественной учебно-боевой авиации", — подчеркнул замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков.

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По его словам, новинка сочетает современные технологии и расширенные возможности. Как отметил гендиректор ОАК Вадим Бадеха, самолет сможет решать учебные и боевые задачи в любых погодных условиях, днем и ночью на уровне современных авиационных комплексов.
Як-130М создали на базе Як-130. Он оснащен передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений, включающим авиационные средства поражения класса "воздух — воздух" и "воздух — земля". Самолет нацелен на уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотников тяжелого класса.
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