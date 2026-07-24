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Путин поблагодарил российских сенаторов за работу в весеннюю сессию - РИА Новости, 24.07.2026
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13:36 24.07.2026 (обновлено: 13:44 24.07.2026)
Путин поблагодарил российских сенаторов за работу в весеннюю сессию

Матвиенко: Путин передал благодарность сенаторам за работу в весеннюю сессию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин попросил передать слова благодарности сенаторам России за работу в весеннюю сессию.
  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала благодарность сенаторам, закрывая весеннюю сессию Совфеда.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил передать слова благодарности сенаторам РФ за работу в весеннюю сессию, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Начну с главного: Владимир Владимирович Путин, наш президент, просил меня передать вам, уважаемые сенаторы Российской Федерации, слова благодарности за проделанную вами работу, что я с удовольствием делаю", - сказала она, закрывая весеннюю сессию Совфеда.
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РоссияСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоВладимир Путин
 
 
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