Путин поблагодарил российских сенаторов за работу в весеннюю сессию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин попросил передать слова благодарности сенаторам России за работу в весеннюю сессию.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала благодарность сенаторам, закрывая весеннюю сессию Совфеда.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил передать слова благодарности сенаторам РФ за работу в весеннюю сессию, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Начну с главного: Владимир Владимирович Путин, наш президент, просил меня передать вам, уважаемые сенаторы Российской Федерации, слова благодарности за проделанную вами работу, что я с удовольствием делаю", - сказала она, закрывая весеннюю сессию Совфеда.