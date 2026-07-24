Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
- Они высоко оценили уровень двустороннего взаимодействия и выразили настрой на дальнейшую работу по укреплению стратегического партнерства.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с днем рождения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что лидеры России и Узбекистана высоко оценили достигнутый уровень двустороннего взаимодействия и выразили настрой на дальнейшую активную работу по укреплению российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.