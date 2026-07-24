Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

В пресс-службе сообщили, что лидеры России и Узбекистана высоко оценили достигнутый уровень двустороннего взаимодействия и выразили настрой на дальнейшую активную работу по укреплению российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.