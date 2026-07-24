В Ульяновске вынесли приговор десяти членам группировки "Центр-Камаз"

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Ульяновске приговорил 10 членов преступной группировки к лишению свободы на сроки от двух до 11 с лишним лет.

Осуждены члены ячейки группировки "Центр-Камаз", действовавшей на территории Карсунского района.

Фигуранты организовали функционирование запрещенного экстремистского движения, совершали разбойные нападения и вымогательство.

САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Суд в Ульяновске приговорил 10 членов преступной группировки к лишению свободы на сроки от двух до 11 с лишним лет за разбой, вымогательство и участие в деятельности экстремистской организации, сообщает региональное СУСК.

"Приговором суда двум организаторам назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев и 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режимов, 8 участников приговорены к лишению свободы на сроки от 2 лет до 11 лет 4 месяцев с отбыванием в колониях общего и строгого режимов", - проинформировало следственное управление в своем канале на платформе " Макс ".

В пресс-службе УМВД по Ульяновской области уточнили, что осуждены 10 членов ячейки группировки "Центр-Камаз", действовавшей на территории Карсунского района . В ходе задержаний и обысков полицейские изъяли у них ножи, деньги и различную атрибутику, запрещенную на территории РФ.

По данным следствия, с 2020 года фигуранты организовали на территории Ульяновска функционирование запрещенного движения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России, совершали разбойные нападения, в том числе с применением насилия и незаконным проникновением в жилище, а также вымогательство. В полиции уточнили, что за криминальное покровительство члены банды требовали с представителей малого бизнеса ежемесячно 10% выручки.

В прошлом году правоохранители сообщали о задержании участников группировки "Центр-Камаз". Операцию совместно проводили региональные управления СК, ФСБ России и МВД России при силовой поддержке Росгвардии. По данным на июнь 2025 года, в Ульяновской области было установлено и задержано 26 участников группировки "Центр Камаз", в ноябре задержали еще четырех членов.

Ранее в областном УМВД России сообщали, что фигурантов подозревают в пропаганде запрещенной в России экстремистской идеологии АУЕ*.