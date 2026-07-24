Темрезов объявил итоги отбора программы "Земский учитель" в КЧР в 2026 году

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Итоги конкурсного отбора программы "Земский учитель" на 2026 год подвели в Карачаево-Черкесии, по его результатам определили 11 педагогов, которые приступят к работе в сельских школах республики, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Он подчеркнул, что педагоги получат федеральную выплату в размере 1 миллиона рублей, а также региональную поддержку – 100 тысяч рублей.
Темрезов напомнил, что программа реализуется в республике с 2020 года. За этот период, с учетом нынешнего отбора, в сельские школы Карачаево-Черкесии привлекли 72 педагогов. Помимо этого, в 2026 году были отменены возрастные ограничения для участников программы.
"Наша задача – обеспечить каждую школу, независимо от ее расположения, квалифицированными учителями, и мы продолжим создавать для этого все необходимые условия. Желаю нашим педагогам успехов, вдохновения, профессионального роста и благодарных учеников. Уверен, что их знания, опыт и преданность своему делу станут надежной основой для воспитания и образования подрастающего поколения", – написал Темрезов в своем канале на платформе "Макс".
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