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Российские ватерполистки уступили Испании в полуфинале Кубка мира - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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14:38 24.07.2026 (обновлено: 14:40 24.07.2026)
Российские ватерполистки уступили Испании в полуфинале Кубка мира

Женская сборная России по водному поло не вышла в финал Кубка мира

© Фото : Соцсети ФВВСРВатерполистка сборной России
Ватерполистка сборной России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Соцсети ФВВСР
Ватерполистка сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская сборная России по водному поло не вышла в финал Финала Кубка мира, уступив команде Испании в полуфинале по пенальти.
  • За бронзу турнира сборная России встретится с командой Австралии 26 июля.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал Финала Кубка мира, который проходит в австралийском Сиднее.
В полуфинале россиянки по пенальти уступили команде Испании со счетом 13:15.
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В матче за бронзу турнира сборная России 26 июля встретится с австралийками, а золото и серебро в тот же день испанки разыграют с американками.
В апреле россиянки вышли в финал второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, чем гарантировали выступление на турнире в Сиднее, а позднее одержали победу на соревнованиях и обеспечили себе участие в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
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