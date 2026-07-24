Российские ватерполистки уступили Испании в полуфинале Кубка мира

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал Финала Кубка мира, который проходит в австралийском Сиднее.

В апреле россиянки вышли в финал второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, чем гарантировали выступление на турнире в Сиднее, а позднее одержали победу на соревнованиях и обеспечили себе участие в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.