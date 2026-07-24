Российские ватерполистки уступили Испании в полуфинале Кубка мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женская сборная России по водному поло не вышла в финал Финала Кубка мира, уступив команде Испании в полуфинале по пенальти.
- За бронзу турнира сборная России встретится с командой Австралии 26 июля.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал Финала Кубка мира, который проходит в австралийском Сиднее.
В полуфинале россиянки по пенальти уступили команде Испании со счетом 13:15.
В матче за бронзу турнира сборная России 26 июля встретится с австралийками, а золото и серебро в тот же день испанки разыграют с американками.
В апреле россиянки вышли в финал второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, чем гарантировали выступление на турнире в Сиднее, а позднее одержали победу на соревнованиях и обеспечили себе участие в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.