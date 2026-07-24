Россиянки заняли весь пьедестал юниорского ЧЕ по плаванию на открытой воде

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянки заняли весь пьедестал почета на дистанции 5 км чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия).

Среди юношей 14–15 лет на аналогичной дистанции серебро завоевал Алан Носов.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россиянки заняли весь пьедестал почета на дистанции 5 км чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия).

Тройку призеров в возрастной категории 14-15 лет составили Кира Гусева (1:00.03,17), Анастасия Синякова (отставание - 1,88 секунды) и Нелли Петровская (+8,81).

В аналогичной дисциплине среди юношей 14-15 лет серебро завоевал Алан Носов (57.26,69).