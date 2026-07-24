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Россиянки заняли весь пьедестал юниорского ЧЕ по плаванию на открытой воде - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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14:11 24.07.2026
Россиянки заняли весь пьедестал юниорского ЧЕ по плаванию на открытой воде

Россиянки заняли весь пьедестал ЧЕ по плаванию на открытой воде среди юниоров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПлавание на открытой воде
Плавание на открытой воде - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянки заняли весь пьедестал почета на дистанции 5 км чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия).
  • Среди юношей 14–15 лет на аналогичной дистанции серебро завоевал Алан Носов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россиянки заняли весь пьедестал почета на дистанции 5 км чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия).
Тройку призеров в возрастной категории 14-15 лет составили Кира Гусева (1:00.03,17), Анастасия Синякова (отставание - 1,88 секунды) и Нелли Петровская (+8,81).
В аналогичной дисциплине среди юношей 14-15 лет серебро завоевал Алан Носов (57.26,69).
Турнир в Сукоро, где россияне выступают под флагом страны и с национальным гимном, продлится до 26 июля.
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