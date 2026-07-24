Минобрнауки предложило создать платформу для онлайн-поступления в вузы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобрнауки предложило создать онлайн-платформу для поступления в вузы.
- Эксперимент планируют провести с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го.
- Участие университетов в нем будет добровольным.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минобрнауки предложило создать платформу для поступления в вузы онлайн, следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, она получит название "Университеты". Эксперимент по созданию, апробации и внедрению платформы планируют провести с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го.
Нововведение обеспечит полный цикл поступления в вузы онлайн, работу с цифровыми документами, связанными с учебой, а также даст возможность подтвердить факт обучения и заселения в общежитие, говорится в пояснительной записке.
Студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Платформа также позволит создавать типовые облачные решения для организации приемных кампаний и учебного процесса, управления кампусом, аналитики и мониторинга эффективности вузов.
Участие университетов в эксперименте будет добровольным.