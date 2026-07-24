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Минобрнауки предложило создать платформу для онлайн-поступления в вузы - РИА Новости, 24.07.2026
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08:33 24.07.2026 (обновлено: 10:05 24.07.2026)
Минобрнауки предложило создать платформу для онлайн-поступления в вузы

Минобрнауки предложило создать платформу "Университеты" для онлайн-поступления

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПриемная комиссия
Приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобрнауки предложило создать онлайн-платформу для поступления в вузы.
  • Эксперимент планируют провести с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го.
  • Участие университетов в нем будет добровольным.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минобрнауки предложило создать платформу для поступления в вузы онлайн, следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, она получит название "Университеты". Эксперимент по созданию, апробации и внедрению платформы планируют провести с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го.
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Нововведение обеспечит полный цикл поступления в вузы онлайн, работу с цифровыми документами, связанными с учебой, а также даст возможность подтвердить факт обучения и заселения в общежитие, говорится в пояснительной записке.
Студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Платформа также позволит создавать типовые облачные решения для организации приемных кампаний и учебного процесса, управления кампусом, аналитики и мониторинга эффективности вузов.
Участие университетов в эксперименте будет добровольным.
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