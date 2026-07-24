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В Петербурге ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2026
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23:29 24.07.2026 (обновлено: 23:40 24.07.2026)
В Петербурге ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

В Петербурге ликвидировали открытое горение на гражданских объектах после атаки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на объектах гражданской инфраструктуры после атаки БПЛА.
  • Ведется разбор конструкций.
  • Радиационная обстановка находится в пределах нормы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на объектах гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге после атаки БПЛА, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в пятницу утром город подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
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"В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор конструкций", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что по данным государственной системы мониторинга по состоянию на 22.00 превышений гигиенических нормативов не зафиксировано.
Радиационная обстановка находится в пределах нормы.
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