В Петербурге ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на объектах гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге после атаки БПЛА, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Отмечается, что по данным государственной системы мониторинга по состоянию на 22.00 превышений гигиенических нормативов не зафиксировано.