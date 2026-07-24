В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к детям

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего безработного за приставание к детям во Дворце культуры имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Руководству ДК поступали сообщения о подозрительном поведении мужчины, который трогал детей, когда те выходили из здания после занятий.

Правонарушителя удалось задержать благодаря записям камер видеонаблюдения и тревожной сигнализации.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Мужчину, хватавшего детей около Дворца культуры имени Кирова в Петербурге, задержали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба управления ведомства по Северо-Западу.

"Двадцать третьего июля около 11.00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району Санкт-Петербурга задержали 44-летнего безработного местного жителя, неоднократно пристававшего к детям во Дворце культуры имени С. М. Кирова на Большом проспекте В. О.", - сообщает пресс-служба.

Руководству ДК стали поступать сообщения от граждан о том, что периодически в здание заходит посторонний мужчина, который пристает к детям и трогает их, когда те направляются к выходу после посещения занятий, пояснили в ведомстве.

"Благодаря записям камер видеонаблюдения персоналу удалось установить приметы правонарушителя. Когда он вновь зашел в здание, работники Дворца культуры сразу воспользовались кнопкой тревожной сигнализации", - добавили в пресс-службе Росгвардии