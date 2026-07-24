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В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к детям - РИА Новости, 24.07.2026
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17:45 24.07.2026 (обновлено: 19:28 24.07.2026)
В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к детям

В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к детям у Дворца культуры

© Росгвардия по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиМужчина, хватающий детей около ДК в Санкт-Петербурге
Мужчина, хватающий детей около ДК в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Росгвардия по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Мужчина, хватающий детей около ДК в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего безработного за приставание к детям во Дворце культуры имени Кирова в Санкт-Петербурге.
  • Руководству ДК поступали сообщения о подозрительном поведении мужчины, который трогал детей, когда те выходили из здания после занятий.
  • Правонарушителя удалось задержать благодаря записям камер видеонаблюдения и тревожной сигнализации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Мужчину, хватавшего детей около Дворца культуры имени Кирова в Петербурге, задержали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба управления ведомства по Северо-Западу.
"Двадцать третьего июля около 11.00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району Санкт-Петербурга задержали 44-летнего безработного местного жителя, неоднократно пристававшего к детям во Дворце культуры имени С. М. Кирова на Большом проспекте В. О.", - сообщает пресс-служба.
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Руководству ДК стали поступать сообщения от граждан о том, что периодически в здание заходит посторонний мужчина, который пристает к детям и трогает их, когда те направляются к выходу после посещения занятий, пояснили в ведомстве.
"Благодаря записям камер видеонаблюдения персоналу удалось установить приметы правонарушителя. Когда он вновь зашел в здание, работники Дворца культуры сразу воспользовались кнопкой тревожной сигнализации", - добавили в пресс-службе Росгвардии.
Отмечается, что по данному адресу незамедлительно прибыл ближайший наряд Росгвардии. Увидев росгвардейцев, мужчина начал вести себя несдержанно и попытался спрятаться в женской уборной. Он был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и доставлен в 37 отдел полиции для проверки его причастности к совершению противоправных действий в отношении малолетних детей.
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