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В Петербурге мужчина лопатой взломал платежные терминалы на автомойке - РИА Новости, 24.07.2026
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11:28 24.07.2026
В Петербурге мужчина лопатой взломал платежные терминалы на автомойке

В Петербурге мужчина лопатой взломал платежные терминалы и украл 15 тысяч

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петербурге мужчина вскрыл лопатой пять платежных терминалов на автомойке и похитил 15 тысяч рублей.
  • По подозрению в преступлении задержали 30-летнего неработающего жителя Кронштадта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала безработного, который, предположительно, лопатой взломал платежные терминалы на автомойке, обогатившись на 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в четверг утром оператор автомойки сообщил в полицию Кронштадтского района о краже денег из платежных терминалов.
"В результате выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, находясь на автомойке самообслуживания, вскрыл лопатой пять платежных терминалов и похитил оттуда 15 000 рублей", – рассказали в ГУМВД.
В тот же день по подозрению в этом преступлении задержан 30-летний неработающий житель Кронштадта. Пока на него составлен административный протокол по статье 7.27 КоАП РФ о мелком хищении.
Мужчина помещен в специальное помещение для задержанных, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
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