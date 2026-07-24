В Петербурге мужчина лопатой взломал платежные терминалы на автомойке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петербурге мужчина вскрыл лопатой пять платежных терминалов на автомойке и похитил 15 тысяч рублей.
- По подозрению в преступлении задержали 30-летнего неработающего жителя Кронштадта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала безработного, который, предположительно, лопатой взломал платежные терминалы на автомойке, обогатившись на 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в четверг утром оператор автомойки сообщил в полицию Кронштадтского района о краже денег из платежных терминалов.
"В результате выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, находясь на автомойке самообслуживания, вскрыл лопатой пять платежных терминалов и похитил оттуда 15 000 рублей", – рассказали в ГУМВД.
В тот же день по подозрению в этом преступлении задержан 30-летний неработающий житель Кронштадта. Пока на него составлен административный протокол по статье 7.27 КоАП РФ о мелком хищении.
Мужчина помещен в специальное помещение для задержанных, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.