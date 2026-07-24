Известная легкоатлетка заявила, что МОК дал зеленый свет на допуск россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный олимпийский комитет временно восстановил статус Олимпийского комитета России.

Известная российская легкоатлетка Людмила Петрова уверена, что российским спортсменам теперь будет дан "зеленый свет" для успешных выступлений на Олимпийских играх.

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР) дает спортсменам из РФ зеленый свет для успешных выступлений на Олимпийских играх, заявила в интервью РИА Новости известная российская легкоатлетка и участница Олимпиады Людмила Петрова.

Исполком МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус ОКР.

"Я думаю, дорога открылась и будет зеленый свет. Ребята станут готовиться к Олимпийским играм и будут успешно выступать там", - сказала Петрова, которая является единственной россиянкой, побеждавшей в престижном Нью-Йоркском марафоне.

Спортсменка выразила уверенность в том, что с допуском россиян к международным стартам не должно возникнуть проблем. По ее мнению, бойкоты России в спорте теперь уйдут в прошлое.

"Я думаю, это все уже закончилось и теперь российские спортсмены начнут выступать, как и прежде, и все будет прекрасно", - добавила Петрова.

Она подчеркнула, что рекомендации МОК в данном случае играют ключевую роль. "Если международная организация разрешает российским спортсменам выступать, то вопрос, я думаю, будет решаться", - отметила легкоатлетка.

Петрова представляла Россию на Олимпийских играх 1996 и 2000 годов. Кроме того, легкоатлетка является экс-рекордсменкой мира в марафоне в категории старше 40 лет.