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Известная легкоатлетка заявила, что МОК дал зеленый свет на допуск россиян - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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11:08 24.07.2026 (обновлено: 12:20 24.07.2026)
Известная легкоатлетка заявила, что МОК дал зеленый свет на допуск россиян

Легкоатлетка Петрова: решение МОК дает зеленый свет российским спортсменам

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет временно восстановил статус Олимпийского комитета России.
  • Известная российская легкоатлетка Людмила Петрова уверена, что российским спортсменам теперь будет дан "зеленый свет" для успешных выступлений на Олимпийских играх.
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР) дает спортсменам из РФ зеленый свет для успешных выступлений на Олимпийских играх, заявила в интервью РИА Новости известная российская легкоатлетка и участница Олимпиады Людмила Петрова.
Исполком МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус ОКР.
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"Я думаю, дорога открылась и будет зеленый свет. Ребята станут готовиться к Олимпийским играм и будут успешно выступать там", - сказала Петрова, которая является единственной россиянкой, побеждавшей в престижном Нью-Йоркском марафоне.
Спортсменка выразила уверенность в том, что с допуском россиян к международным стартам не должно возникнуть проблем. По ее мнению, бойкоты России в спорте теперь уйдут в прошлое.
"Я думаю, это все уже закончилось и теперь российские спортсмены начнут выступать, как и прежде, и все будет прекрасно", - добавила Петрова.
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Она подчеркнула, что рекомендации МОК в данном случае играют ключевую роль. "Если международная организация разрешает российским спортсменам выступать, то вопрос, я думаю, будет решаться", - отметила легкоатлетка.
Петрова представляла Россию на Олимпийских играх 1996 и 2000 годов. Кроме того, легкоатлетка является экс-рекордсменкой мира в марафоне в категории старше 40 лет.
Следующие летние Игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.
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