Мирошник назвал цель атаки на склады Wildberries в Ленинградской области

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на склады компании Wildberries в Ленинградской области была направлена на дезорганизацию снабжения гражданского населения и воздействие на настроения мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.