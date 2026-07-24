Мирошник назвал цель атаки на склады Wildberries в Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что атака украинских беспилотников на склады компании Wildberries в Ленинградской области была направлена на дезорганизацию снабжения гражданского населения и воздействие на настроения мирных жителей.
- В результате удара БПЛА в деревне Новосаратовка Всеволожского района пострадали три человека, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на склады компании Wildberries в Ленинградской области была направлена на дезорганизацию снабжения гражданского населения и воздействие на настроения мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В пятницу утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате удара БПЛА по складам Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района пострадали три человека.
«
"Цель врага - это попытки дезорганизации снабжения гражданского населения и оказание влияния на настроения мирных жителей", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.