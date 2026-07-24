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Мирошник назвал цель атаки на склады Wildberries в Ленинградской области - РИА Новости, 24.07.2026
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Мирошник назвал цель атаки на склады Wildberries в Ленинградской области

Мирошник: удар ВСУ по складам Wildberries в Ленобласти нацелен на дезорганизацию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что атака украинских беспилотников на склады компании Wildberries в Ленинградской области была направлена на дезорганизацию снабжения гражданского населения и воздействие на настроения мирных жителей.
  • В результате удара БПЛА в деревне Новосаратовка Всеволожского района пострадали три человека, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на склады компании Wildberries в Ленинградской области была направлена на дезорганизацию снабжения гражданского населения и воздействие на настроения мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В пятницу утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате удара БПЛА по складам Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района пострадали три человека.
«

"Цель врага - это попытки дезорганизации снабжения гражданского населения и оказание влияния на настроения мирных жителей", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

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Специальная военная операция на УкраинеЛенинградская областьРоссияРодион МирошникАлександр ДрозденкоВайлдберриз (Wildberries)Происшествия
 
 
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