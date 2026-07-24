Каждый закон является ответом на запрос граждан России, заявила Матвиенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что каждый одобренный сенаторами закон является ответом на запрос граждан и регионов России.

За весеннюю сессию верхняя палата российского парламента рассмотрела более 30 законов и приняла участие во внесении более 130 законопроектов.

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Каждый одобренный сенаторами закон является ответом на запрос граждан и регионов России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Каждый из них (законов – ред.) – это ответ на запрос наших регионов и наших граждан", - сказала она, закрывая весеннюю сессию Совфеда

Председатель СФ отметила, что за весеннюю сессию верхняя палата российского парламента рассмотрела более 30 законов. Кроме того, добавила она, сенаторы приняли участие во внесении более 130 законопроектов.