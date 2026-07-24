В ЛНР рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Сватово в Луганской Народной Республике дрон ВСУ влетел в окно жилого дома, пострадали двое детей и двое взрослых.

Один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, его планируют перевезти в Москву.

ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Мальчик, раненый после того, как дрон ВСУ влетел в окно жилого дома в городе Сватово в Луганской Народной Республике, остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве ЛНР.

Во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что БПЛА ВСУ залетел в окно жилого дома в городе Сватово, пострадали двое детей 10 и 14 лет, а также двое взрослых

"Состояние ребенка остается тяжелым, он находится в отделении интенсивной терапии", - сообщили в ведомстве.