В ЛНР рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сватово в Луганской Народной Республике дрон ВСУ влетел в окно жилого дома, пострадали двое детей и двое взрослых.
- Один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, его планируют перевезти в Москву.
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Мальчик, раненый после того, как дрон ВСУ влетел в окно жилого дома в городе Сватово в Луганской Народной Республике, остается в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве ЛНР.
Во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что БПЛА ВСУ залетел в окно жилого дома в городе Сватово, пострадали двое детей 10 и 14 лет, а также двое взрослых
"Состояние ребенка остается тяжелым, он находится в отделении интенсивной терапии", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что ребенок был доставлен в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, где врачи прооперировали ребенка и извлекли осколок из области желудка. В ведомстве дополнили, что в ближайшее время ребенка перевезут в Москву.
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