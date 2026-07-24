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Леклер выиграл первую практику Гран-при Венгрии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
15:40 24.07.2026 (обновлено: 15:46 24.07.2026)
Леклер выиграл первую практику Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Пилот "Феррари" Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии

© Фото : пресс-служба команды "Феррари"Пилот "Феррари" Шарль Леклер
Пилот Феррари Шарль Леклер - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : пресс-служба команды "Феррари"
Пилот "Феррари" Шарль Леклер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шарль Леклер показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Венгрии, проехав свой лучший круг за 1 минуту 19,075 секунды.
  • Второе время показал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим стал британец Льюис Хэмилтон.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер показал лучшее время в первой свободной практике 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который проходит на трассе "Хунгароринг".
Леклер проехал свой лучший круг за 1 минуту 19,075 секунды. За восемь минут до конца практики монегаск сообщил команде по радио, что в его машине что-то сломалось. Он не смог доехать до боксов.
Второе время показал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (отставание - 0,484 секунды). Третьим стал партнер Леклера по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,543).
В пятницу также состоится вторая сессия свободных заездов, в субботу пройдут третья практика и квалификация к воскресной гонке.
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Формула-1АвтоВенгрияШарль ЛеклерМакс ФерстаппенЛьюис ХэмилтонФеррари
 
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