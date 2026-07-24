Леклер выиграл первую практику Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шарль Леклер показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Венгрии, проехав свой лучший круг за 1 минуту 19,075 секунды.
- Второе время показал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим стал британец Льюис Хэмилтон.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер показал лучшее время в первой свободной практике 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который проходит на трассе "Хунгароринг".
Леклер проехал свой лучший круг за 1 минуту 19,075 секунды. За восемь минут до конца практики монегаск сообщил команде по радио, что в его машине что-то сломалось. Он не смог доехать до боксов.
Второе время показал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (отставание - 0,484 секунды). Третьим стал партнер Леклера по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,543).
В пятницу также состоится вторая сессия свободных заездов, в субботу пройдут третья практика и квалификация к воскресной гонке.