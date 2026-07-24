Леклер выиграл первую практику Гран-при Венгрии "Формулы-1"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер показал лучшее время в первой свободной практике 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который проходит на трассе "Хунгароринг".

В пятницу также состоится вторая сессия свободных заездов, в субботу пройдут третья практика и квалификация к воскресной гонке.