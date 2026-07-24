Леброн Джеймс выбрал "Филадельфию"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Леброн Джеймс подпишет контракт с "Филадельфией Севенти Сиксерс".
- Соглашение 41-летнего форварда с "Филадельфией" будет рассчитано на два года, и он заработает 8 миллионов долларов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четырехкратный чемпион НБА, трехкратный победитель Олимпиады, лучший снайпер в истории НБА американец Леброн Джеймс подпишет контракт с "Филадельфией Севенти Сиксерс", сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания в соцсети X.
По информации Чарании, соглашение 41-летнего форварда с "Филадельфией" будет рассчитано на два года. Баскетболист заработает 8 миллионов долларов.
Джеймс представлял "Лос-Анджелес Лейкерс" с 2018 года, до этого он выступал за "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит". Форвард является четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона, рекордсменом по количеству участий в Матчах звезд НБА (22).