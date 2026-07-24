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Леброн Джеймс выбрал "Филадельфию" - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Баскетбол
 
18:36 24.07.2026 (обновлено: 20:58 24.07.2026)
Леброн Джеймс выбрал "Филадельфию"

Леброн Джеймс продолжит карьеру в "Филадельфии"

© пресс-служба клуба "Лос-Анджелес Лейкерс"Леброн Джеймс
Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© пресс-служба клуба "Лос-Анджелес Лейкерс"
Леброн Джеймс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леброн Джеймс подпишет контракт с "Филадельфией Севенти Сиксерс".
  • Соглашение 41-летнего форварда с "Филадельфией" будет рассчитано на два года, и он заработает 8 миллионов долларов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четырехкратный чемпион НБА, трехкратный победитель Олимпиады, лучший снайпер в истории НБА американец Леброн Джеймс подпишет контракт с "Филадельфией Севенти Сиксерс", сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания в соцсети X.
По информации Чарании, соглашение 41-летнего форварда с "Филадельфией" будет рассчитано на два года. Баскетболист заработает 8 миллионов долларов.
Джеймс представлял "Лос-Анджелес Лейкерс" с 2018 года, до этого он выступал за "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит". Форвард является четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона, рекордсменом по количеству участий в Матчах звезд НБА (22).
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БаскетболЛеброн ДжеймсСпортФиладельфия Севенти СиксерсЛос-Анджелес ЛейкерсКливленд КавальерсНБА
 
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