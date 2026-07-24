КСИР заявил, что уничтожил три ангара боеприпасов на базе США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ Корпус Стражей Исламской Революции заявил, что уничтожил три ангара боеприпасов и оборудования на базе армии США Аль-Удейри в Кувейте.

КСИР также заявил, что нанес большой урон командно-диспетчерскому пункту Пятого флота США в Бахрейне.

ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. Корпус Стражей Исламской Революции заявил, что уничтожил три ангара боеприпасов и оборудования на базе армии США Аль-Удейри в Кувейте и нанес большой урон командно-диспетчерскому пункту Пятого флота США в Бахрейне.

"В ходе 27 волны операции "Победа 2" бойцы воины нанесли удар по трем ангарам боеприпасов и оборудования на американской базе Аль-Удейри в Кувейте , подожгли и уничтожили их", - говорится в заявлении пресс-службы, которое приводит агентство Tasnim

Согласно информации из заявления, КСИР также атаковал и нанес большой урон командно-диспетчерскому пункту Пятого флота США в Бахрейне.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.