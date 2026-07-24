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КСИР заявил, что уничтожил три ангара боеприпасов на базе США в Кувейте - РИА Новости, 24.07.2026
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13:56 24.07.2026
КСИР заявил, что уничтожил три ангара боеприпасов на базе США в Кувейте

КСИР заявил об уничтожении трех ангаров боеприпасов на базе США в Кувейте

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус Стражей Исламской Революции заявил, что уничтожил три ангара боеприпасов и оборудования на базе армии США Аль-Удейри в Кувейте.
  • КСИР также заявил, что нанес большой урон командно-диспетчерскому пункту Пятого флота США в Бахрейне.
ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. Корпус Стражей Исламской Революции заявил, что уничтожил три ангара боеприпасов и оборудования на базе армии США Аль-Удейри в Кувейте и нанес большой урон командно-диспетчерскому пункту Пятого флота США в Бахрейне.
"В ходе 27 волны операции "Победа 2" бойцы воины нанесли удар по трем ангарам боеприпасов и оборудования на американской базе Аль-Удейри в Кувейте, подожгли и уничтожили их", - говорится в заявлении пресс-службы, которое приводит агентство Tasnim.
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Согласно информации из заявления, КСИР также атаковал и нанес большой урон командно-диспетчерскому пункту Пятого флота США в Бахрейне.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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