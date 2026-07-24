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В Петербурге спасли кота, упавшего в вентиляционную шахту - РИА Новости, 24.07.2026
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12:02 24.07.2026 (обновлено: 18:01 24.07.2026)
В Петербурге спасли кота, упавшего в вентиляционную шахту

В Петербурге спасли просидевшего 4 дня в вентиляционной шахте кота Кузю

© Фото : КошкиспасКот Кузя, упавший в вентиляционную шахту
Кот Кузя, упавший в вентиляционную шахту - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Кошкиспас
Кот Кузя, упавший в вентиляционную шахту
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге спасли кота Кузю, который упал с крыши в вентиляционную шахту девятиэтажки.
  • Он провел в заточении четыре дня, прежде чем его вытащили спасатели из службы "Кошкиспас".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге спасли домашнего кота Кузю, который упал в вентиляционную шахту девятиэтажки, сообщила служба спасения животных "Кошкиспас".
«

"Вытащили из вентиляции кота, пролетевшего девять этажей и просидевшего в заточении четыре дня", — рассказали там.

Подробности операции по вызволению животного пока не приводятся.
Как рассказали хозяева Кузи, кот выбрался из квартиры через вентиляционное отверстие в туалете. Через день спасатели обнаружили его на крыше, где он и провалился в шахту.
"Сегодня мы ставим решетку на вентиляцию и проводим лечебные мероприятия", — добавили они.
По словам владельцев пушистого, Кузя хорошо ест и передает привет своим спасителям.
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