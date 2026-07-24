В Петербурге спасли кота, упавшего в вентиляционную шахту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге спасли кота Кузю, который упал с крыши в вентиляционную шахту девятиэтажки.
- Он провел в заточении четыре дня, прежде чем его вытащили спасатели из службы "Кошкиспас".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге спасли домашнего кота Кузю, который упал в вентиляционную шахту девятиэтажки, сообщила служба спасения животных "Кошкиспас".
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"Вытащили из вентиляции кота, пролетевшего девять этажей и просидевшего в заточении четыре дня", — рассказали там.
Подробности операции по вызволению животного пока не приводятся.
Как рассказали хозяева Кузи, кот выбрался из квартиры через вентиляционное отверстие в туалете. Через день спасатели обнаружили его на крыше, где он и провалился в шахту.
"Сегодня мы ставим решетку на вентиляцию и проводим лечебные мероприятия", — добавили они.
По словам владельцев пушистого, Кузя хорошо ест и передает привет своим спасителям.
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