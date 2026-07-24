В Петербурге спасли кота, упавшего в вентиляционную шахту

"Вытащили из вентиляции кота, пролетевшего девять этажей и просидевшего в заточении четыре дня", — рассказали там.

Как рассказали хозяева Кузи, кот выбрался из квартиры через вентиляционное отверстие в туалете. Через день спасатели обнаружили его на крыше, где он и провалился в шахту.