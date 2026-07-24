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СМИ: Корреа столкнулся с угрозами из-за желания сменить клуб - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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01:50 24.07.2026
СМИ: Корреа столкнулся с угрозами из-за желания сменить клуб

As: Корреа столкнулся с угрозами из-за желания сменить клуб

© пресс-служба клуба "Атлетико Мадрид"Анхель Корреа
Анхель Корреа - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© пресс-служба клуба "Атлетико Мадрид"
Анхель Корреа . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист «Тигреса» Анхель Корреа столкнулся с угрозами в Мексике из-за желания перейти в «Ривер Плейт».
  • «Ривер Плейт» направил «Тигресу» окончательное предложение о трансфере Корреа в размере 15 миллионов долларов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аргентинский футболист "Тигреса" Анхель Корреа столкнулся с угрозами в Мексике из-за желания перейти в "Ривер Плейт", сообщает As.
По данным источника, "Тигрес" изменил условия трансфера после достижения сторонами принципиальной договоренности. "Ривер Плейт" 23 июля направил пятое предложение в размере 15 миллионов долларов. Отмечается, что оно считается окончательным, и в случае отказа сделка может сорваться.
Сам Корреа отправился в Аргентину по личным причинам после того, как ему и его близким начали поступать угрозы. Как сообщает источник, игрок может в одностороннем порядке расторгнуть контракт в соответствии со статьей регламента Международной федерации футбола (ФИФА) .
Корреа 31 год, он выступает за "Тигрес" с 2025 года, его контракт с мексиканской командой рассчитан до 2030 года. Спортсмен является победителем Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и чемпионата Испании в составе мадридского "Атлетико". В 2022 году Корреа стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. В заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года он не вошел.
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ФутболАргентинаМексикаАнхель КорреаТигресРивер ПлейтАтлетико (Мадрид)Чемпионат Испании по футболу
 
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