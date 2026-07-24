СМИ: Корреа столкнулся с угрозами из-за желания сменить клуб

Сам Корреа отправился в Аргентину по личным причинам после того, как ему и его близким начали поступать угрозы. Как сообщает источник, игрок может в одностороннем порядке расторгнуть контракт в соответствии со статьей регламента Международной федерации футбола (ФИФА) .

Корреа 31 год, он выступает за "Тигрес" с 2025 года, его контракт с мексиканской командой рассчитан до 2030 года. Спортсмен является победителем Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и чемпионата Испании в составе мадридского "Атлетико". В 2022 году Корреа стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. В заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года он не вошел.