Клопп стал главным тренером сборной Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий футбольный союз назначил Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии.
- DFB расторг контракт с Юлианом Нагельсманом после того, как сборная Германии уступила команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Немецкий футбольный союз (DFB) на пресс-конференции объявил о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии.
Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 2030 года. Клопп будет готовить команду к Евро-2028 и чемпионату мира - 2030.
Клопп с 2015 по 2024 год работал с "Ливерпулем". При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды - Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц".