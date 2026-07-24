Клопп стал главным тренером сборной Германии

Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 2030 года. Клопп будет готовить команду к Евро-2028 и чемпионату мира - 2030.

Клопп с 2015 по 2024 год работал с "Ливерпулем". При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды - Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц".