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Клопп стал главным тренером сборной Германии - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
12:06 24.07.2026 (обновлено: 13:05 24.07.2026)
Клопп стал главным тренером сборной Германии

DFB назначил Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии

© пресс-служба клуба "Ливерпуль"Юрген Клопп
Юрген Клопп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© пресс-служба клуба "Ливерпуль"
Юрген Клопп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий футбольный союз назначил Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии.
  • DFB расторг контракт с Юлианом Нагельсманом после того, как сборная Германии уступила команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Немецкий футбольный союз (DFB) на пресс-конференции объявил о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии.
Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 2030 года. Клопп будет готовить команду к Евро-2028 и чемпионату мира - 2030.
Сборная Германии уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, и покинула турнир. Позднее DFB расторг контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом.
Клопп с 2015 по 2024 год работал с "Ливерпулем". При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды - Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц".
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