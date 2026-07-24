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Денисенко подписал новый контракт с "Ак Барсом" - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Хоккей
 
17:52 24.07.2026 (обновлено: 18:07 24.07.2026)
Денисенко подписал новый контракт с "Ак Барсом"

Григорий Денисенко подписал новый контракт с "Ак Барсом" на один сезон

© Фото : Пресс-служба НХЛГригорий Денисенко
Григорий Денисенко - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Пресс-служба НХЛ
Григорий Денисенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Григорий Денисенко подписал новый контракт с казанским «Ак Барсом».
  • Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Нападающий Григорий Денисенко подписал новый контракт с казанским "Ак Барсом", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение рассчитано на один сезон.
Денисенко 26 лет, он выступает за "Ак Барс" с сентября 2025 года, проведя 84 матча и набрав 32 (16+16) очка. Также в КХЛ он выступал за ярославский "Локомотив". В сезоне-2020/21 Денисенко дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе "Флориды Пантерз", позже он играл за "Вегас Голден Найтс" и "Нэшвилл Предаторз". За 33 матча в НХЛ игрок сделал семь результативных передач.
Нападающий является серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером молодежных чемпионатов мира в составе сборной России.
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