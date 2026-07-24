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Каграманова завоевала золото чемпионата России в ходьбе на 10 километров - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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18:32 24.07.2026
Каграманова завоевала золото чемпионата России в ходьбе на 10 километров

Рейхан Каграманова завоевала золото чемпионата России в ходьбе на 10 километров

© Фото : соцсети КаграмановойРейхан Каграманова
Рейхан Каграманова - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : соцсети Каграмановой
Рейхан Каграманова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рейхан Каграманова стала победительницей соревнований по ходьбе на 10 тысяч метров на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге.
  • Она преодолела дистанцию за 44 минуты 33,69 секунды, показав лучший результат.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рейхан Каграманова стала победительницей соревнований по ходьбе на 10 тысяч метров на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Каграманова преодолела дистанцию за 44 минуты 33,69 секунды. Второе место заняла Кристина Любушкина (44.51,23), тройку лидеров замкнула Виктория Бикузина (45.14,58).
В июне Каграманова стала победительницей Кубка России с лучшим результатом сезона в мире.
Турнир в Екатеринбурге продлится до 26 июля.
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