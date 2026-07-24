Каграманова завоевала золото чемпионата России в ходьбе на 10 километров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рейхан Каграманова стала победительницей соревнований по ходьбе на 10 тысяч метров на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге.
- Она преодолела дистанцию за 44 минуты 33,69 секунды, показав лучший результат.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рейхан Каграманова стала победительницей соревнований по ходьбе на 10 тысяч метров на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Каграманова преодолела дистанцию за 44 минуты 33,69 секунды. Второе место заняла Кристина Любушкина (44.51,23), тройку лидеров замкнула Виктория Бикузина (45.14,58).
В июне Каграманова стала победительницей Кубка России с лучшим результатом сезона в мире.
Турнир в Екатеринбурге продлится до 26 июля.