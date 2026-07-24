Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ Британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Венгрии.

Вторым стал Шарль Леклер, третьим — Ландо Норрис.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который проходит на трассе "Хунгароринг".

Хэмилтон проехал свой лучший круг за 1 минуту 18,729 секунды. Вторым стал его партнер по команде монегаск Шарль Леклер (+0,148 секунды), возглавивший протокол первой практики. Третье время показал британец Ландо Норрис ("Макларен", +0,499).