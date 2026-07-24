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Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Венгрии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Формула-1
 
20:55 24.07.2026
Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Пилот "Феррари" Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Венгрии

© Фото : соцсети "Феррари"Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : соцсети "Феррари"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Венгрии.
  • Вторым стал Шарль Леклер, третьим — Ландо Норрис.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который проходит на трассе "Хунгароринг".
Хэмилтон проехал свой лучший круг за 1 минуту 18,729 секунды. Вторым стал его партнер по команде монегаск Шарль Леклер (+0,148 секунды), возглавивший протокол первой практики. Третье время показал британец Ландо Норрис ("Макларен", +0,499).
В субботу пройдут третья практика и квалификация к воскресной гонке.
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Формула-1АвтоЛьюис ХэмилтонШарль ЛеклерЛандо НоррисФеррариМакларен
 
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