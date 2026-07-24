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Отаменди объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
01:31 24.07.2026
Отаменди объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Защитник Отаменди объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

© Фото : Пресс-служба сборной АргентиныФутболисты сборной Аргентины Энцо Фернандес (слева) и Николас Отаменди
Футболисты сборной Аргентины Энцо Фернандес (слева) и Николас Отаменди - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины Энцо Фернандес (слева) и Николас Отаменди. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник сборной Аргентины по футболу Николас Отаменди объявил о завершении карьеры в национальной команде.
  • Отаменди провел 139 матчей в составе сборной Аргентины по футболу и стал чемпионом мира и двукратным победителем Кубка Америки
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Защитник сборной Аргентины по футболу Николас Отаменди объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Сборная Испании 19 июля победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время в финале чемпионата мира, который прошел в США, Канаде и Мексике.
"Судьба хотела, чтобы моим последним матчем стал финал чемпионата мира. Это был не тот результат, который мы хотели, но я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что эта команда боролась до последнего момента", - написал Отаменди в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Сегодня я прощаюсь со сборной Аргентины, но испытываю огромную гордость за то, что представлял свою страну. Ведь титулы остаются в истории, а любовь к этим цветам - на всю жизнь", - добавил спортсмен.
Отаменди 38 лет, в составе сборной Аргентины он провел 139 матчей, забив восемь мячей, и стал чемпионом мира и двукратным победителем Кубка Америки. Защитник выступает за аргентинский "Ривер Плейт", на протяжении карьеры он также представлял "Велес Сарсфилд", португальские "Порту" и "Бенфику", испанскую "Валенсию", бразильский "Атлетико Минейро" и английский "Манчестер Сити".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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