Краткий пересказ от РИА ИИ Защитник сборной Аргентины по футболу Николас Отаменди объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Отаменди провел 139 матчей в составе сборной Аргентины по футболу и стал чемпионом мира и двукратным победителем Кубка Америки

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Защитник сборной Аргентины по футболу Николас Отаменди объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Сборная Испании 19 июля победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время в финале чемпионата мира, который прошел в США, Канаде и Мексике.

"Судьба хотела, чтобы моим последним матчем стал финал чемпионата мира. Это был не тот результат, который мы хотели, но я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что эта команда боролась до последнего момента", - написал Отаменди в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Сегодня я прощаюсь со сборной Аргентины, но испытываю огромную гордость за то, что представлял свою страну. Ведь титулы остаются в истории, а любовь к этим цветам - на всю жизнь", - добавил спортсмен.

Отаменди 38 лет, в составе сборной Аргентины он провел 139 матчей, забив восемь мячей, и стал чемпионом мира и двукратным победителем Кубка Америки. Защитник выступает за аргентинский "Ривер Плейт", на протяжении карьеры он также представлял "Велес Сарсфилд", португальские "Порту" и "Бенфику", испанскую "Валенсию", бразильский "Атлетико Минейро" и английский "Манчестер Сити".