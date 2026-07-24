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Испания заплатит США до 15 миллионов долларов с призовых за победу на ЧМ - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
22:52 24.07.2026
Испания заплатит США до 15 миллионов долларов с призовых за победу на ЧМ

Сборная Испании заплатит США до 15 млн долларов с призовых за победу на ЧМ-2026

© REUTERS / Evan VucciСборная Испании с Кубком мира по футболу
Сборная Испании с Кубком мира по футболу - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Сборная Испании с Кубком мира по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании по футболу стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале команду Аргентины со счетом 1:0 после дополнительного времени.
  • Призовые сборной Испании составили 50 миллионов долларов, и с них может быть уплачен федеральный налог в США до 15 миллионов долларов.
  • Общий объем выплат участникам чемпионата мира составил 871 миллион долларов, из которых 655 миллионов распределялись в зависимости от результатов команд.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сборная Испании по футболу может заплатить в США до 15 миллионов долларов федерального налога с призовых за победу на чемпионате мира, сообщает Fox News.
Чемпионат мира впервые проходил с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики - с 11 июня по 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счетом 1:0 после дополнительного времени.
Призовые сборной Испании составили 50 миллионов долларов. По данным источника, отдельные выплаты иностранным спортсменам, не являющимся резидентами США, могут облагаться федеральным налогом по ставке до 30%, если она не снижена международным налоговым соглашением или не применяется другое исключение.
Общий объем выплат участникам чемпионата мира составил 871 миллион долларов, из которых 655 миллионов распределялись в зависимости от результатов команд. Как отмечает Fox News, налоговые обязательства могут возникнуть у сборных, проводивших матчи на территории США.
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