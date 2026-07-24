Испания заплатит США до 15 миллионов долларов с призовых за победу на ЧМ

Призовые сборной Испании составили 50 миллионов долларов. По данным источника, отдельные выплаты иностранным спортсменам, не являющимся резидентами США, могут облагаться федеральным налогом по ставке до 30%, если она не снижена международным налоговым соглашением или не применяется другое исключение.