Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании по футболу стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале команду Аргентины со счетом 1:0 после дополнительного времени.
- Призовые сборной Испании составили 50 миллионов долларов, и с них может быть уплачен федеральный налог в США до 15 миллионов долларов.
- Общий объем выплат участникам чемпионата мира составил 871 миллион долларов, из которых 655 миллионов распределялись в зависимости от результатов команд.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сборная Испании по футболу может заплатить в США до 15 миллионов долларов федерального налога с призовых за победу на чемпионате мира, сообщает Fox News.
Призовые сборной Испании составили 50 миллионов долларов. По данным источника, отдельные выплаты иностранным спортсменам, не являющимся резидентами США, могут облагаться федеральным налогом по ставке до 30%, если она не снижена международным налоговым соглашением или не применяется другое исключение.
Общий объем выплат участникам чемпионата мира составил 871 миллион долларов, из которых 655 миллионов распределялись в зависимости от результатов команд. Как отмечает Fox News, налоговые обязательства могут возникнуть у сборных, проводивших матчи на территории США.
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