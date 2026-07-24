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В Иране заявили, что уничтожили здание дата-центра Amazon в Бахрейне - РИА Новости, 24.07.2026
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12:33 24.07.2026 (обновлено: 12:35 24.07.2026)
В Иране заявили, что уничтожили здание дата-центра Amazon в Бахрейне

КСИР заявил об уничтожении ракетами здания дата-центра Amazon в Бахрейне

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус Стражей Исламской Революции заявил, что атаковал и уничтожил оставшееся здание дата-центра компании Amazon в Бахрейне.
  • По заявлению КСИР, дата-центр Amazon играл важную роль в сборе разведывательной информации для американской армии.
ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. Корпус Стражей Исламской Революции заявил, что уничтожил оставшееся здание дата-центра компании Amazon в Бахрейне.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее заявлял, что после ударов США в районе Дарховейн по строившейся для АЭС площадке нанес удар крылатыми ракетами по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне, причинив ущерб.
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"Поборники ислама в ходе 27 волны операции "Победа 2" в завершение предыдущей операции против дата-центра американской компании Amazon, играющего важную роль в сборе разведывательной информации для американской армии… атаковали и уничтожили оставшееся здание этого центра", - говорится в заявлении пресс-службы.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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