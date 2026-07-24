В Иране заявили об атаке США на штаб ВМС КСИР на севере страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штаб ВМС КСИР в Зибакенаре подвергся атаке США в провинции Гилян.
- Повреждена часть оборудования, о жертвах не сообщалось, проводится расследование.
ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. США атаковали штаб военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции в провинции Гилян, расположенной на севере Ирана, заявил Глава отдела безопасности провинции Али Багери.
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"Сегодня утром штаб ВМС КСИР в Зибакенаре был подвергнут атаке американского врага, в результате чего повреждения получила часть оборудования, находящегося на территории комплекса", - приводит слова Багери агентство Mehr.
Багери добавил, что о жертвах пока не сообщалось, соответствующие органы проводят расследование.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.