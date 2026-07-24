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Иранская армия заявила об атаке на авиабазы в Бахрейне и Иордании - РИА Новости, 24.07.2026
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08:20 24.07.2026 (обновлено: 09:21 24.07.2026)
Иранская армия заявила об атаке на авиабазы в Бахрейне и Иордании

Press TV: Иран ударил по американским авиабазам в Бахрейне и Иордании

© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск беспилотников в Иране
Запуск беспилотников в Иране - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Iranian Army
Запуск беспилотников в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские БПЛА атаковали места проживания американских военных на авиабазах в Бахрейне и Иордании, сообщило Press TV.
  • Среди целей ударов также были резервуары для хранения топлива, склады с оборудованием и ангары, в том числе для техобслуживания воздушной техники.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Тегеран нанес удары по американским базам в двух ближневосточных странах, передает Press TV.
"Армия Ирана объявила, что <...> этим утром целью ее одноразовых ударных беспилотников стали резервуары для хранения топлива, склады с оборудованием и крупные ангары, а также места проживания сил США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне", — сообщил телеканал.
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Кроме того, целью атаки стали ангары, в том числе для техобслуживания воздушной техники, и места дислокации американских военных на авиабазе Аль-Азрак в Иордании.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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