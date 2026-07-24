Иранская армия заявила об атаке на авиабазы в Бахрейне и Иордании

Кроме того, целью атаки стали ангары, в том числе для техобслуживания воздушной техники, и места дислокации американских военных на авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

В ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке.