Фьюри нокаутировал 46-летнего поляка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тайсон Фьюри победил Мариуша Ваха техническим нокаутом в седьмом раунде в Паттайе (Таиланд).
- Фьюри заявил, что 2026 год станет для него последним в боксе, это его шестое объявление о завершении карьеры.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил поляка Мариуша Ваха.
Бой в тяжелом весе прошел в пятницу в Паттайе (Таиланд) и завершился победой Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде. Перед поединком Фьюри заявил, что 2026-й год станет для него последним в боксе. Для британца это шестое объявление о завершении карьеры.
Фьюри 37 лет, на его счету стало 36 побед, два поражения и одна ничья. Британец владел титулами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Ваху 46 лет, он потерпел 14-е поражение при 39 победах. В 2015 году он проиграл нокаутом россиянину Александру Поветкину.
Фьюри в шестой раз объявил о завершении карьеры
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