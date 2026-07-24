Фьюри нокаутировал 46-летнего поляка

Бой в тяжелом весе прошел в пятницу в Паттайе (Таиланд) и завершился победой Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде. Перед поединком Фьюри заявил, что 2026-й год станет для него последним в боксе. Для британца это шестое объявление о завершении карьеры.