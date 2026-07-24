Фьюри в шестой раз объявил о завершении карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тайсон Фьюри заявил, что 2026 год станет последним в его боксерской карьере.
- Ранее Фьюри уже объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в бокс.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри заявил, что 2026 год станет последним в его боксерской карьере.
Спортсмен в шестой раз объявил о завершении карьеры. В предыдущий раз Фьюри заявил об уходе из спорта в январе 2025 года. В феврале 2026 года британец принял решение в пятый раз вернуться в бокс после смертельного ДТП с участием боксера Энтони Джошуа.
"Это мой последний год. Поэтому я хочу оставаться активным. Я не хочу продолжать заниматься спортом до 65 лет", - заявил Фьюри в интервью The Sun.
Фьюри владел титулами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). На счету 37-летнего спортсмена 35 побед, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге.
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