Фьюри в шестой раз объявил о завершении карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ Тайсон Фьюри заявил, что 2026 год станет последним в его боксерской карьере.

Ранее Фьюри уже объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в бокс.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри заявил, что 2026 год станет последним в его боксерской карьере.

Спортсмен в шестой раз объявил о завершении карьеры. В предыдущий раз Фьюри заявил об уходе из спорта в январе 2025 года. В феврале 2026 года британец принял решение в пятый раз вернуться в бокс после смертельного ДТП с участием боксера Энтони Джошуа

"Это мой последний год. Поэтому я хочу оставаться активным. Я не хочу продолжать заниматься спортом до 65 лет", - заявил Фьюри в интервью The Sun.