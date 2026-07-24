Гендиректор ФК "Балтика" назвал ничью более логичным исходом матча с ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первая игра нового сезона РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1.
- Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов считает, что ничья была бы более логичным исходом матча.
- Следующая игра «Балтики» состоится 1 августа против московского «Динамо».
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор калининградского футбольного клуба "Балтика" Равиль Измайлов заявил РИА Новости, что ничья была бы более логичным исходом матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.
"Могу поздравить наших болельщиков с возвращением российского футбола и стартом нового сезона РПЛ. Открытие сезона было великолепным, но "Балтику" немного расстраивает счет. Мне кажется, логичнее была бы ничья. Проиграли, зато показали хорошую игру и создали очень много моментов. К сожалению, многие из них - из офсайда. Исходя из результата, наверное, можно сказать, что рано забили", - сказал Измайлов.
В следующем туре "Балтика" 1 августа на своем поле сыграет с московским "Динамо".