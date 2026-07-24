Гендиректор ФК "Балтика" назвал ничью более логичным исходом матча с ЦСКА

"Могу поздравить наших болельщиков с возвращением российского футбола и стартом нового сезона РПЛ. Открытие сезона было великолепным, но "Балтику" немного расстраивает счет. Мне кажется, логичнее была бы ничья. Проиграли, зато показали хорошую игру и создали очень много моментов. К сожалению, многие из них - из офсайда. Исходя из результата, наверное, можно сказать, что рано забили", - сказал Измайлов.