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Гендиректор ФК "Балтика" назвал ничью более логичным исходом матча с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
22:49 24.07.2026
Гендиректор ФК "Балтика" назвал ничью более логичным исходом матча с ЦСКА

Гендиректор ФК "Балтика": ничья была бы более логичным исходом матча с ЦСКА

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая игра нового сезона РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1.
  • Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов считает, что ничья была бы более логичным исходом матча.
  • Следующая игра «Балтики» состоится 1 августа против московского «Динамо».
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор калининградского футбольного клуба "Балтика" Равиль Измайлов заявил РИА Новости, что ничья была бы более логичным исходом матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.
Первая игра нового сезона чемпионата России прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Первый мяч на первой минуте забил нападающий "Балтики" Чинонсо Оффор.
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"Могу поздравить наших болельщиков с возвращением российского футбола и стартом нового сезона РПЛ. Открытие сезона было великолепным, но "Балтику" немного расстраивает счет. Мне кажется, логичнее была бы ничья. Проиграли, зато показали хорошую игру и создали очень много моментов. К сожалению, многие из них - из офсайда. Исходя из результата, наверное, можно сказать, что рано забили", - сказал Измайлов.
В следующем туре "Балтика" 1 августа на своем поле сыграет с московским "Динамо".
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